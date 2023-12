Pocas ventas en el domingo de apertura comercial en Palma. Esta es la valoración que realizan desde los mercados municipales y Afedeco. En el mercado del Olivar han tenido pocos compradores, según informa su vicepresidente y propietario de la pollería Los Maños, Emilio Mesquida. «Sólo hemos tenido un 20 % de los clientes habituales, no ha merecido abrir», lamenta. Por ello, avanza que ya ha decidido que el próximo domingo, 31 de diciembre no lo hará, al igual que el resto de los placeros del citado mercado; este domingo han abierto un 70 %, aproximadamente.

Emilio precisa que los únicos clientes que se han acercado han sido los que querían jamón recién cortado y aquellos a los que se les ha olvidad algo, «cuatro descuidos». Sin embargo, el 23 de diciembre hubo un récord de ventas. «El sábado tuvimos un récord, nunca habíamos vendido tanto en pescado, charcutería y carnicería». Se ha mostrado muy satisfecho, aunque reconoce que hubo muchos nervios, debido a la gran afluencia de público. «Había mucha gente por los pasillos, hasta 50 números de espera... Si no me dio un infarto, no me dará nunca», expresa.

En términos similares se pronuncia la presidenta del mercado de Pere Garau, Paquita Bonnín. «Hoy no ha habido nadie», sólo a recoger algunos pedidos. También coincide con Mesquida en que el sábado tuvieron más ventas que nunca. Pese a ello, sí tiene previsto volver a abrir el próximo domingo, cuando se celebrará Nochevieja.

Caption

La situación es muy similar en el mercado de Santa Catalina: pocos clientes este domingo tras un sábado histórico. El propietario de la Carnicería Juanita y miembro de la junta directiva del Mercado de Santa Catalina, Arturo Pérez, declara que las personas que han acudido es para recoger los pedidos, así como algunos para comprar carnes para otros días porque para las de Nochebuena y Navidad sus clientes ya lo tienen prácticamente todo.

Imagen del centro de Palma este domingo a las 13:00 horas.

El presidente de Afedeco, Antoni Gayà, comparte con los placeros que este domingo de apertura comercial está siendo poco rentable. «Hay gente por la calle, pero llevan pocas bolsas», comenta. A su modo de ver, los ciudadanos cada vez son más previsores y realizan sus compras con antelación. Además, subraya que el pequeño comercio cada vez tiene menos ventas debido a la dura competencia de las ventas online.

El Corte Inglés, la excepción

Estas opiniones no son compartidas por El Corte Inglés, donde están teniendo un «un día excelente». Su portavoz, Antonio Sánchez, destaca que los aparcamientos están llenos desde primera hora de la mañana y detalla que la mayoría de sus clientes acuden a comprar comida: porcella, cochinillo, mariscos, pescados. «Para nosotros es un día fuerte», insiste. Las últimas jornadas también han sido muy positivas para la citada gran superficie. Sánchez lo atribuye a que los mallorquines han trabajado durante la temporada turística, que ha sido buena, y tienen confianza en volver a hacerlo la próxima. Por ello, las ventas vuelven a estar a niveles de 2019, tras el bajón que motivó la pandemia de la COVID-19. «La gente quiere reglar y comprar comida para celebrar», concluye.

El Corte Inglés ha tenido muchos clientes este domingo.

La vicepresidenta de Pimeco, Carolina Domingo, aclara que aún no tiene datos de ventas del pequeño comercio, pero puntualiza que ve a mucha gente por la calle con bolsas. Por tanto, cree que ha merecido la pena abrir.