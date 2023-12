Tras el 'me gusta la fruta', ahora Vox quiere despojar a Neus Truyol de la presidencia de la comisión de Urbanismo

Llega la resaca tras el polémico pleno el que el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, dedicó la expresión 'me gusta la fruta' a Neus Truyol, de Més. Ahora Vox quiere despojar a la regidora de la presidencia de la comisión de Urbanismo, ya que «es la persona que más ha contribuido a la crispación en el salón de plenos». Este viernes el PP apoyó la moción de Vox, por lo que si se repite el sentido del voto en la sesión plenaria del próximo día 21, Truyol perdería la presidencia de la comisión.

Neus Truyol denunció que con el apoyo del PP a Vox «esta actitud rompe todos los pactos de la configuración de las comisiones. Acaban de votar que me quiten de la presidencia y me reprueben». Truyol advirtió que «el PP ha votado a favor de reprobar a la víctima de un insulto. Vox está alimentando esta crispación».

La regidora de Més explicó que «las presidencias de las comisiones previas al pleno se acuerdan al principio de la legislatura y se reparten entre los cinco partidos. De hecho, tras la reunión con el alcalde Jaime Martinez, después del pleno en el que Deudero me insultó, se nos pidió parar la crispación». La concejala señaló que su formación tiene que reflexionar sobre lo que puede ocurrir de aquí al ueves y las consecuencias sobre esta moción para el pleno, «una deriva de la represión».

El partido ultranacionalista señala en su propuesta para el próximo pleno que «la concejala Neus Truyol, que pleno tras pleno tilda de fascistas, antidemocráticos y mentirosos a los concejales de Vox, también a los del PP, ahora pone el grito en el cielo. En ningún momento se ha disculpado por estas expresiones. Al contrario, las ha justificado». La proposición advierte que «quizás a la izquierda no le importa ser llamada comunista, dado que gobiernan con el partido comunista de Sumar, pero en ningún Vox puede tolerar ser llamado fascista».

Por su parte, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, reclamó ser incluida en la gerencia de Urbanisme, donde su formación no tiene representación. «Al inicio de la legislatura se me dijo que se trató de un error pero ya han pasado seis meses y todavía no se ha dado ningún paso para la inclusión de Unidas Podemos en la gerencia», lamentó Muñoz. El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, rehusó hacer ninguna declaración al respecto.