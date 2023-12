Hasta 32 entidades reclaman que el bus de la EMT de Palma siga siendo gratuito

La Plataforma per Transport Públic ha reclamado este martes por la mañana que el autobús de la EMT siga siendo gratuito. Hasta 32 entidades sociales y ecologistas se ha posicionado contra el anuncio del regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma, Antonio Deudero, tras el anuncio del fin de la gratuidad del autobús. Hasta ahora la Plataforma ya ha recabado más de 5.000 firmas que reclaman que se mantenga el transporte en la EMT gratuito.

Miguel Reyero, miembro de Palma XXI y y portavoz de la Plataforma, mostró su preocupación por la vuelta del pago a los autobuses. Y se mostró a favor de la gratuidad porque «supone una ayuda económica, para ayudar a los más débiles y una mejora de la movilidad para que el ciudadano apueste por el transporte público». Además, advirtió que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Palma «mejora el medioambiente» aunque el Ajuntament de Palma ya ha pedido una prórroga al Gobierno central para su implantación.

«El Ajuntament ha dado como razón que la ayuda del Gobierno central no estaba garantizada. No ha visto un documento escrito que garantice el aporte de esta parte. Nosotros queremos pensar que el Gobierno central debe tener interés en que el transporte público en Palma pero muchísimo más debería tenerlo el Ajuntament. Ante esta posible ausencia de documentos, saber qué gestiones ha hecho, que conversaciones ha tenido con Madrid, para dar por finalizado el fin del aporte de los fondos estatales», señaló Reyero.

El portavoz de la Plataforma mostró su extrañeza ya que «el Govern da por supuesto que llegarán los fondos estatales y que se plantea la gratuidad del transporte interurbano en Baleares. Por eso la petición de nuestra plataforma, de que el Ajuntament de Palma mantenga la gratuidad del bus en el próximo año para ayudar economía de las personas, mejorar la movilidad de la ciudad y contribuir a la mejora de la calidad del aire y el medio ambiente».

La próxima semana, en el Café Tertulia, habrá una reunión de la Plataforma. «Sería terrible que un ayuntamiento, sea del color que sea, no se preocupe por el transporte público, como sí se hace en el resto de Europa. Porque el transporte público es la solución sí o sí para mejorar la movilidad. Queremos creer que el Ajuntament de Palma quiere mejorar, sí o sí, la movilidad y eso pasa por el transporte público». Reyero señaló que el tranvía «supone una ayuda enorme para la movilidad. No se me ocurre ninguna ciudad europea que no esté orgullosa de su tranvía. Y la electrificación de los autobuses es una mejora para el medioambiente pero no para la movilidad».