Neus Truyol: «Si los regidores de Vox están molestos porque les llamamos fascistas, que cambien de partido»

«Si los regidores de Vox están molestos porque los llamamos fascistas, igual deberían hacer un pensamiento y cambiar de partido». Así de contundente se mostró Neus Truyol, regidora de Més, después de saber que el partido de Fulgencio Coll ha presentado una propuesta para reprobarla en el próximo pleno de Cort. Y todo a raíz de los graves incidentes de la última sesión plenaria en el Ajuntament de Palma, donde el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, se dirigió a la ecosoberanista con la expresión 'me gusta la fruta', a lo que Truyol replicó con un «me está llamando hija de puta». Pasada una semana, aún prosigue la resaca tras los duros enfrentamientos entre los concejales.

«Todos sabemos lo que es un insulto. Por suerte tenemos una sociedad mallorquina mucho más madura de lo que es Vox y estos partidos de derechas. Todo el mundo sabe lo que es un insulto y rechaza profundamente y totalmente el insulto a otras personas, ya sea a nivel verbal como a nivel físico», advirtió la portavoz de Més en el Ajuntament de Palma, después de conocer la propuesta de Vox para el pleno del día 21 de diciembre.

La regidora de Més advirtió que «Vox confunde y quiere confundir a la gente entre lo que es un insulto y una definición política. Fascista, comunista o machista son calificativos políticos, no son insultos. Me gustaría que esto fuese por la ignorancia de Vox pero sé perfectamente que esto es una estrategia de la extrema derecha, Como hizo Trump en su momento en Estados Unidos, que fomentó el odio, y Vox está fomentando hacia la gente y los colectivos que piensan diferente».

Vox, por su parte, señaló en su propuesta para el próximo pleno que «quizás a la izquierda no le importa ser llamada comunista, dado que gobiernan con el partido comunista de Sumar, pero en ningún caso Vox puede tolerar ser llamado fascista». Tras disculpar las palabras de Deudero, Vox arremete ahora contra la ecosoberanista.

Truyol denunció que «es más curioso que pidan medidas sancionadoras para mí cuando he sido yo la insultada. Y yo no he insultado a nadie. Hay videos que demuestran que la derecha insulta a la izquierda pero es la derecha la que se hace la víctima. Esta es una estrategia clarísima de los agresores, de los machistas, de los mensajes y del pensamiento autoritario y represivo».