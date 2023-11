El pleno del Parlament balear ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad a los presupuestos autonómicos de 2024 que han defendido los partidos de la oposición (PSIB, MÉS y Unidas Podemos) y que han sido rechazadas por el PP y Vox. Por tanto, las cuentas del Ejecutivo de Marga Prohens (PP), los primeros de esta legislatura, continúan con su tramitación parlamentaria y serán aprobados en la Cámara legislativa en diciembre. La votación ha tenido un resultado de 32 votos en contra de las enmiendas a la totalidad y 25 a favor.

El vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha mostrado su satisfacción por unos presupuestos que ascienden a 7.320 millones de euros, los más altos de la historia de Baleares. Costa ha destacado la bajada de impuestos a las clases medidas y bajas, el cumplimiento del «déficit cero» por primera vez en muchos años, los 4.000 millones que financiarán políticas sociales y los 1.000 de inversiones públicas. Además, la mitad del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) se dedicará de manera exclusiva a políticas medioambientales. La opinión de las cuentas públicas del próximo año por parte de la oposición ha sido muy distinta.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha mantenido que los presupuestos «no están pensados» para la mayoría social de los ciudadanos. Sobre todo, ha sostenido, no existe un plan para hacer frente al mayor desafío al que se enfrentan «los ciudadanos, los trabajadores y las familias» como es el continuo aumento del déficit. El problema, en opinión de Negueruela, es que ni hay «proyecto» ni el Govern tiene «ideas» para administrar esa cantidad millonaria. «Viven de la herencia recibida» del anterior Govern de Francina Armengol, ha añadido.

Para el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, la rebaja fiscal aprobada solo tiene como propósito «favorecer» a los ciudadanos más ricos, que deberían ser precisamente los que más aporten a la sociedad. Apesteguia ha criticado al Govern por continuar apostando por la «saturación» turística. Los populares ni «creen» en la diversificación turística ni en la económica y, ejemplo de ello, son las campañas de promoción de las islas para que lleguen más visitantes en verano y la eliminación de las ayudas SOIB-Jove. Josep Castells, de Més per Menorca, ha rechazado el «mantra» del PP de que es posible bajar impuestos y mantener los servicios públicos, al tiempo que ha rechazado las «políticas clientelares» del Ejecutivo en beneficio de los sectores turístico e inmobiliario.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha dicho que no se cree la previsión de ingresos del Govern y ha insistido en la idea de que Baleares «no necesita más turistas». En el turno de respuesta, el conseller de Hacienda ha dicho que el Ejecutivo balear no permitirá «ninguna discriminación» del Gobierno central respecto al tratamiento de Canarias. «Sería una vergüenza inasumible», ha considerado, que el Estado continúe subvencionando en 2024 la gratuidad del transporte público canario y no hiciera lo mismo con Baleares.

El portavoz socialista le ha garantizado el apoyo del PSIB, si bien le ha recordado al conseller que Alberto Núñez-Feijóo, el presidente del PP, nunca ha apostado por el transporte público, como sí lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la quita de la deuda autonómica, Negueruela ha insistido en que el Govern debe aceptar la rebaja de 1.000 millones de euros pactada por el PSOE con ERC, que en el caso de Cataluña alcanzarán los 15.000 millones. El conseller le ha respondido que el Govern balear aceptará «lo que toque» en una negociación no entre socialistas e independentistas, sino en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en una negociación entre los gobiernos de España y Baleares. Desde Vox, su portavoz, Idoia Ribas, ha respaldado unos presupuestos «realistas y meditados» tras ocho años de políticas «ruinosas» y ha destacado el «gasto social sin precedentes» que se aplicará el próximo año. También porque responden a los acuerdos políticos de legislatura firmados por su partido y el PP al inicio de la legislatura.