Vox reclama al Ajuntament de Palma una reducción de impuestos de cinco millones

El grupo municipal de Vox ha presentado este lunes cuatro enmiendas parciales a los presupuestos del Ajuntament de Pallma para 2024. El partido advierte que su intención es que se aplique una rebaja de impuestos que supondría una reducción de ingresos de cinco millones para las arcas municipales. El regidor de Vox, Ignacio Esteban, ha señalado que «en nuestro programa electoral habíamos incluido una bajada de impuestos y en los plenos de julio y septiembre se acordaron modificaciones en los impuestos a la construcción, las tasas de construcciones y obras y la plusvalía de los terrenos. El objetivo es que estas modificaciones de los impuestos se empiecen a aplicar el año que viene y que además se elabore una nueva ordenanza fiscal para el próximo ejercicio que se aplicará a partir del 1 de julio de 2024».

Esteban advirtió que su intención es que la plusvalía baje del 18 al 25 por ciento a partir del segundo semestre, el impuesto de construcciones y obras pase del 4 al 3 por ciento «para que reactive la actividad inmobiliaria, ya que han bajado las ventas de vivienda un 25 por ciento», mientras que las licencias urbanísticas deberían bajar un 50 por ciento. Esteban justificó la bajada de estos impuestos ya que «se tardan 20 meses en otorgar las licencias de construcción y hay más de 2.000 expedientes pendientes. No se puede poner un tipo impositivo tan alto, por lo que pedimos que pase del 2,60 al 1,30 por ciento». Todas estas modificaciones supondrían una reducción de ingresos de 5 millones de euros.

Esteban advirtió que esta carencia de ingresos se solventará con «una mejor gestión y un incremento de la inyección de la Ley de Capitalidad, que para el año que viene se incrementará y llegará a los 20 millones de euros». Respecto a si es necesario incorporar las enmiendas de Vox para que el PP cuente con su apoyo para aprobar los presupuestos, la regidora Gari Durán señaló que «en todo momento se ha seguido el pacto programático entre PP y Vox, en el que se incluía una bajada de impuesto. No tenemos la menor duda de que será aprobado, así como el resto de enmiendas presentadas que aunque son de menor cuantía, marcan las líneas estratégicas de aprobar un mayor gasto social por la grave crisis económica que padecemos en Palma».

Durán señaló por otro lado, que «han desaparecido partidas dada la nueva organización municipal» para justificar la desaparición o reducción de inversiones en políticas LGTBIQ, promoción de la lengua catalana o en memoria histórica. Sin embargo, Vox reclama que vuelva la subvención nominativa de 70.000 euros a la asociación de gitanos, que había desaparecido para 2024 ya que «las necesidades de este colectivo son las mismas o más que el año pasado».

Por otro lado, advirtió que la modificación de ayudas a políticas LGTBIQ y feminismo «se han modificado por el cambio en la estructura municipal. No tiene sentido que tengan subvenciones cuando ya no forman parte de la administración municipal». En algunos casos se han eliminado las ayudas nominativas y en otros, se cambia el epígrafe para pasar de llamarse violencia machista a violencia intrafamiliar. «Es importante para nosotros, igual que para el PP, que haya una mayor dotación económica para resolver los problemas reales de las personas que no centrarlo todo en pequeñas partidas que al final suman mucho dinero cuando además tienen un resultado bastante limitado como el gasto en la compra de chapas o pintar de violeta diferentes puntos. Hay que conseguir un enfoque más realista».

En cuanto a la oficina antiokupa, desde Vox reclaman que todas las partidas destinadas a la oficina antidesahucios se destinen también a este nuevo organismo. Otras propuestas de Vox para modificar los presupuestos pasan por una ayuda de 25.000 euros a la asociación Cultura Jueva, 35.000 euros a la asociación de gitanos, 25.000 euros para las fiestas de la cofradía Sant Pere y 100.000 euros para el mantenimiento de viviendas del Patronat de l'Habitatge.