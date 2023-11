La EMT de Palma activa un servicio especial por la Nit de les Ànimes

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha activado un servicio especial con motivo de la celebración este sábado de la séptima edición de la Nit de les Ànimes en el Parc de sa Riera. El servicio especial, que comenzará a las 15:30 horas, saldrá de Sindicat (parada 80) y llegará a Can Valero (parada 1001), pasando por Grans Magatzems (parada 195), Plaça d'Espanya (parada 295), Comte de Sallent (parada 492), General Riera (parada 494), Costa de les Germanetes, Parc de Sa Riera (758) y el Cementerio (759).

Los vehículos tendrán una frecuencia media de paso de 20 minutos hasta las 21:30 horas en dirección a Can Valero, y entre las 15:45 y 21:45 horas desde Can Valero. La ruta de regreso sale de Can Valero (parada 1001) hasta Sindicat (parada 80), pasando por el Cementerio (parada 755), Camí de Jesús, Parc de Sa Riera (parada 756), calle Lluís Vives, General Riera, Comte de Sallent (parada 543), Plaça d'Espanya (parada 110) y Avinguda d'Alexandre Rosselló.

La fiesta de la Nit de les Ànimes, nacida como iniciativa ciudadana y que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma, comenzará a las 16:30 horas. El programa incluye actuaciones de música y baile, además de múltiples actividades, talleres y cuentacuentos. Al mismo tiempo, en el cementerio se realizarán visitas guiadas teatralizadas.