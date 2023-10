El enfado entre los cazadores es mayúsculo. Las noticias son confusas y alrededor de 400 personas que ejercen esta actividad en Palma (aunque no se descarta que se sumen más de otros consistorios) no saben si este jueves pueden salir a cazar en el municipio. El Club Palma Caza y Tiro ha solicitado en sus redes sociales a sus asociados que no salgan a las zonas autorizadas, aunque «hay personas mayores que no tienen Internet y puede que salgan a hacerlo aunque no esté permitido aún». Sin embargo, fuentes del Ajuntament de Palma advirtieron que el alcalde Jaime Martínez había firmado la autorización de esta actividad y se había enviado al Consell de Mallorca.

Hasta a mediodía los cazadores han estado esperando a que el alcalde de Palma firme la autorización de esta actividad en el municipio pero, según José Antonio Bonet, presidente del Club, «el documento no ha llegado en plazo al Consell de Mallorca, al departamento de Caza, porque cerraba a las 14.30 horas, por lo que no está permitido este jueves. El mapa de zonas donde se permite la actividad no incluye al municipio de Palma». El nerviosismo entre el sector era más que patente este martes por la tarde y el club recomienda a sus asociados que no salgan a cazar este jueves. «Estamos enfadados con el Ajuntament porque no ha pasado los permisos a tiempo y muchas personas estaban esperando. Esta medida se aprobó en el pleno del pasado jueves y el lunes podían haber mandado el documento al Consell, pero no lo hicieron», denunció Bonet. Bonet advierte que «en Es Puntiró no se puede cazar porque es un coto privado, y lo mismo pasa en Son Gual, que tiene dentro una urbanización». Los únicos sitios donde los cazadores pueden ejercer libremente su actividad serán en Na Burguesa y la zona de las canteras, «los cazadores suben por la montaña y no se suelen encontrar gente, salvo que vayan a buscar setas». Por su parte, fuentes municipales señalaron en la tarde de este martes que «el alcalde de Palma ha firmado este martes la comunicación del Ajuntament para acogerse al Pla Marc d'Ordenació Cinegètica en los terrenos de aprovechamiento común (o terrenos libres). Esta adhesión era preceptiva en base a la resolución del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, donde se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales, así como las disposiciones contempladas en el artículo 25 del Reglamento 1/2012 de la misma institución donde se regulan las vedas y los recursos cinegéticos». Bonet explicó que «el director insular de Caza, Sebastià Perelló, ha anulado una entrevista con una televisión que tenía previsto para este jueves en una zona donde iba a permitirse la caza en Palma. Si los cazadores salen sin la autorización del Consell podrían recibir una multa de 3.000 euros y se les retira la licencia de caza durante dos años».