La noticia de la reforma de la Plaça del Mercat y la renovación del Kiosko Alaska por parte del Ajuntament ha motivado la puesta en marcha de una campaña en Change.org para salvar el entrañable chiringuito, abierto desde 1936.

Impulsada por Toni Sorell, diseñador gráfico al frente del estudio Rotuïlla, hasta ayer por la tarde ya había conseguido reunir 1.344 firmas de las 1.500 que se había propuesto como objetivo. En su petición para conservar el chiringuito, Sorell advierte que «es un lugar emblemático del centro de Palma. No es solo un bar al aire libre; es y ha sido para varias generaciones de mallorquines un lugar de encuentro informal. Forma parte de nuestra memoria colectiva , de nuestro patrimonio gráfico con sus maravillosos rótulos».

Sorell advierte que «el Ajuntament quiere [...] arrasar con todo. El establecimiento tiene la concesión caducada y debe adaptarse a la legalidad [...]. Nada que con voluntad, un buen proyecto y mucho cariño (si, cariño) no sea posible». Cort debe decidir ahora el destino del Kiosko Alaska, que sigue en el aire ya que además, su concesión caducó en 2007.

La petición de Change.org denuncia que «la reconstrucción que se pretende hacer no puede igualar nunca al original y dudamos que no aumente el volumen del actual, uno de los escollos principales. Los metros cuadrados y las cuestiones técnicas versus el patrimonio físico y emocional de los ciudadanos. Pedimos, por tanto, al Ajuntament de Palma reconsidere el proyecto para no dar un paso más en la destrucción de la identidad de la ciudad. No queremos una ciudad perfecta, qué aburrimiento… Salvem l’Alaska!».