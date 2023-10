Progreso en Verde ha cargado contra PP y Vox por rechazar la implantación de las calesas eléctricas en Palma y perpetuar la explotación de los caballos de las galeras. El partido animalista denunció que en el último pleno del Ajuntament, ambos partidos votaron en contra de la propuesta de Unidas Podemos en la qué se pedía firmar el convenio para iniciar la implantación de las calesas eléctricas en la ciudad, con una partida presupuestaria de 250.000 euros prevista en los últimos Presupuestos Generales del Estado. De esta manera, «se perdía una oportunidad histórica y quizás única de poner fin a la explotación y sufrimiento de los caballos de las galeras», señala en un comunicado la formación política.

«No tienen vergüenza. Son unos cínicos», declaró Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde. «Después de tanto trabajo, presión social, firmas, manifestaciones y denuncias, solo quedaba la firma en un convenio para poner fin al sufrimiento de los caballos, pero PP y VOX vuelven a demostrar que están a favor del maltrato y la explotación de los animales, nada nuevo. Ahora han sido ambas formaciones políticas y los conductores de las calesas que han dicho no a la sustitución de las actuales galeras por calesas eléctricas. Quizás en 2027 seamos nosotros los que digamos que no y busquemos otras vías para eliminar la tracción a sangre. Hay oportunidades que no vuelven a presentarse», advirtió Amengual.

Amengual denunció que «hay que tener muy poca vergüenza para votar a favor del compromiso con el bienestar animal y los derechos de los animales y luego, hacerlo en contra de las calesas eléctricas o a favor de la entrada de niños en las plazas de toros para presenciar la tortura hasta la muerte de los animales. Explotación de caballos, toros para niños y caza por Palma, dice mucho de lo que son PP y Vox».

La formación animalista llevará al Defensor del Pueblo el silencio administrativo por parte del PP ante los escritos enviados hace más de tres meses, denunciando así el nuevo bloqueo por parte del consistorio a las peticiones de información sobre los caballos de las galeras.