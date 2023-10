El Ajuntament de Palma deberá rebajar la cuantía de las multas periódicas que impuso a la propiedad de las gasolineras ilegales de Avingudes y Plaça Progrés por incumplir la orden del cese de actividad, tras pedir ésta una revisión del valor catastral del suelo en el que están ubicadas. Como se recordará el Consistorio impuso desde el pasado mes de abril una serie de multas coercitivas por un importe calculado según el 5 % del valor del dominio. La empresa acudió el catastro solicitando una revisión del suelo y se ha hecho una nueva valoración.

Si bien antes el suelo donde se ubican ambas gasolineras era residenciable, ahora está clasificado como de uso terciario, es decir, su valor se reduce considerablemente por lo que baja también la cantidad de las sanciones que hasta ahora era de 40.000 euros, cada ocho días.

Ahora falta por ver si el Ajuntament deberá devolver la diferencia cobrada de más en cada sanción o si el cambio en la cantidad, todavía por definir, se hará efectivo una vez notificado formalmente.

Las sanciones se están imponiendo desde el pasado mes de abril a la empresa Febrer S.A., propietaria de las dos gasolineras afectadas. La regidora d’Hisenda i Govern Interior del Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, defendió el miércoles que su concesión terminó en 2008 y el Consistorio ordenó su cierre hace dos años, pues estarían operando sin licencia municipal y sin pagar ningún tipo de canon. Si bien Celeste admitió también que hay discrepancias con la propiedad, que se basa en otra legislación más antigua, por la que la concesión seguiría vigente hasta 2025. El conflicto está en los tribunales pero Cort estaría dispuesto a llegar a acuerdos que desatascaran antes la situación.

La intención es posponer el cierre de la gasolinera de Avingudes a la vez que se clausura «sí o sí» la de Plaça Progrés con un plan de desmantelamiento y de descontaminación del subsuelo, un último punto en el que (aunque con retraso) ya se está trabajando. Cabe recordar que el antiguo gobierno de Cort quería clausurar el surtidor de Avingudes, por donde se había proyectado el tranvía que ahora ya no se hará. Sin embargo el ejecutivo municipal actual no renuncia al aparcamiento subterráneo pensado para la Plaça Progrés, y que ya recoge el reciente Plan General. Lo importante es que la empresa propietaria se responsabilice de desmantelar las gasolineras para no ir dejando cadáveres urbanos como el que todavía se ve en la calle Sant Miquel.