El Ajuntament de Palma ha iniciado un expediente de disciplina urbanística contra la empresa constructora, el promotor y el ingeniero responsables de las obras en la terraza del restaurante del museo Es Baluard.

Cort ordena la inmediata suspensión de las obras porque no se corresponden con el proyecto aprobado y son «manifiestamente ilegales», ha señalado el regidor de Ubanismo, Óscar Fidalgo. Entre las irregularidades se señala que hay muros y tramos de muro no grafiados en el proyecto previo; que además los muros no coinciden con las cotas de altura de las secciones; que se han construido muros con ladrillos de cerámica que no estaba previsto o que hay jardineras que no estaban en los planos.

Tras la inspección del Ajuntament se aprueba el decreto de inicio, suspensión y audiencia de las obras en el que se advierte de que el incumplimiento de la orden conllevará multes coercitivas cada diez días con una cantidad por definir que será, mínimo, de 600 euros.

Este mismo martes, ARCA solicitaba al consistorio y al departamento de Patrimoni del Consell de Mallorca que prohibieran el beach club.