El Ajuntament de Palma no va a implantar las galeras eléctricas en Palma hasta ver cómo funciona el proyecto piloto en Alcúdia. Así lo ha defendido esta mañana durante el pleno municipal el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, acusando al Pacte de no tramitar durante su legislatura el convenio para llevar a cabo esta transición.

«El 8 de marzo, un director general del Ministerio de Asuntos Sociales envió a los regidores Francesc Dalmau y Alberto Jarabo el documento del borrador de este proyecto y ellos, desde entonces, no hicieron nada. Me pregunto en marzo, en abril, abril, mayo y hasta el 19 de junio que entramos nosotros, por qué no habían hecho ni un paso», ha dicho Deudero.

En la pasada legislatura, 19 regidores acordaron que en 2024 se pondría fin a las galeras de atracción animal en Palma. El Ministerio de Asuntos Sociales aprobó un presupuesto de 250.000 euros porque querían que Palma fuera ciudad pionera en implantar este proyecto. Pero debido a la demora de unos y de otros, este dinero sigue congelado.

La portavoz municipal de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha echado en cara a PP-Vox que ese convenio con el Ministerio lo tienen sobre la mesa. «En todo caso, que digan que no lo firmarán, decidlo; que dejarán pasar esta oportunidad histórica de apostar por el Bienestar Animal», ha sentenciado. Ante la negativa de Deudero y de insistir en que no había ningún expediente con respecto a la tramitación, ni tampoco ninguna solicitud de firma de convenio, el socialista Francesc Dalmau ha recordado al regidor de Mobilitat que «está faltando a la verdad»: «Desde el mes de abril, su área dispone de este convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales».

Primero, Alcúdia

El Ajuntament de Palma no ha mostrado tampoco rechazo al proyecto de convertir Palma en ciudad libre de calesas con caballos. Pero sí ha dicho el regidor Antonio Deudero que no darán ningún paso hasta que no vean cómo se desarrolla esta transición en Alcúdia: «Hay que valorar, primero, los 250.000 euros que aporta el Gobierno estatal, porque otra mitad la aportaría Cort. Pero también está el tema de la homologación de las calesas eléctricas. La licencia de una persona titulada con galeras de atracción animal no es la misma que en el caso de eléctricas. Es un sistema diferente».

Por otra parte, Deudero ha asegurado que tendrán muy en cuenta el modelo de Alcúdia «para ver si en un futuro será viable en Palma o bien continuaremos con los mismos criterios, tal como se llevan a cabo bien en Sevilla o en países como Austria. Lo que me sorprende mucho es que el Pacte, en tres meses, no dieron ningún paso adelante».

Desde Progreso en Verde valoran un futuro «negativo» a este tema que llevan luchando durante años. Ahora, lo urgente es que ese presupuesto estatal «no se pierda y pueda destinarse al plan piloto en Alcúdia», ha considerado el portavoz Guillem Amengual, que ha intervenido durante el pleno acusando a los partidos políticos de seguir permitiendo «la explotación animal» y recordando que «ni este Govern ni el otro han hecho nada para erradicar este servicio». Además, ha tildado de «error» que el PP-Vox no hayan aprobado el punto cuarto de esta propuesta de Unidas Podemos: «Deberían haber firmado a favor y comenzar ya el convenio para su regulación».