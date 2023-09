A partir del 1 de enero de 2024 volverá a ser de pago el coger el autobús en Palma. Así lo ha aclarado el regidor de Movilidad, Antoni Deudero, que ha incidido en que es un servicio bonificado por el Estado, no gratuito, y que depende de un presupuesto que llega con retraso. No sólo eso, también ha admitido que la EMT es una empresa deficitaria por lo que no se plantean prorrogar la gratuidad para toda la población residente, tal y como se ha hecho este año.

La intención, eso sí, es poder bonificar el billete o en su totalidad o en gran parte a los colectivos para los que ya era gratuito, es decir, los menores de 16 años o personas jubiladas. Se recuperaría, por lo tanto, el sistema anterior a la gratuidad. Como se recordará, la gratuidad de la EMT es posible gracias a una enmienda de Coalición Canaria a los presupuestos del Estado para 2023 que se hizo extensiva a Baleares. Se lograron 20 millones de euros para la gratuidad del autobús que, según la oposición municipal, se acabarían de entregar a la Conselleria de Mobilitat que dirige Marta Vidal. El regidor Deudero no conoce esta última actualización aunque la da por buena. En su última reunión con Vidal, la semana pasada, no había novedades sobre este asunto y, en cualquier caso, el dinero no está en manos todavía del Ajuntament de Palma. El responsable de la EMT asegura que los 20 millones no será suficientes para pagar la gratuidad del grueso de la población en todo el año, de ahí que no se plantee repetir la medida aún en el supuesto de que se prorrogaran los presupuestos generales del Estado.