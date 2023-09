De possessió a viviendas de lujo. Este es el devenir que correrá una de las casas mallorquinas más emblemáticas de la barriada palmesana de Son Xigala, que albergará 14 pisos de alta gama en 2.000 metros cuadrados de uso residencial.

A finales de la pasada legislatura, en enero de 2023, la Gerència d’Urbanisme concedió licencia a la promotora Vibelba para construir 14 viviendas de lujo, dos ascensores, una piscina y un párking en superficie con 16 plazas. Cabe precisar que, previamente, este proyecto obtuvo el visto bueno de la Comisión de Centro Histórico, una tramitación, que se prolongó durante dos años y medio.

Ultima Hora se ha puesto en contacto con Vibelba, que ha confirmado que el pasado mes de julio comenzaron las obras. La previsión es que los inmuebles puedan salir a la venta el próximo año, aunque han asegurado que en estos momentos aún se desconocen los precios. No obstante, se calcula que los pisos más grandes, que tendrán 250 metros cuadrados, podrían rondar los dos millones de euros; los más pequeños tienen 78 metros cuadrados y tendrán un coste inferior. Desde la promotora han destacado que se están utilizando materiales de máxima calidad para «no desvirtuar el valor histórico artístico del edificio, que está catalogado», al tiempo que han subrayado que se trata de una rehabilitación, que permitirá conservar tanto el edificio como los elementos que la integran. Así, se han desmontado las cubiertas, las vigas y las tejas para poder realizar la impermeabilización, pero se volverán a poner.

La possessió de Son Xigala es del siglo XIII y XIX, obra de Bartomeu Ferrà, y desde Vibelba han destacado que «estaba sin uso desde 2011». La promotora ha estudiado diversas opciones para la misma: desde una residencia de ancianos a un colegio, pero finalmente ha decidido que lo que mejor se adapta al entorno es un uso residencial. «Los propietarios podrán vivir en una possessió con todas las comodidades actuales», han resaltado.

Son Xigala es una de las edificaciones más emblemáticas de Palma.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Rapinya, Marisa Bonache, ha lamentado que una de las últimas posesiones de la zona termine convertida en viviendas de lujo. Sin embargo, ha reconocido que ya no se puede hacer nada puesto que cuenta con todas las licencias y permisos pertinentes. Los vecinos han asumido con resignación que una de las edificaciones más emblemáticas y características de la citada barriada palmesana termine divida en viviendas de lujo.

Los vecinos sienten mucho cariño por esta 'possessió'.

El precio de la vivienda, por las nubes

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Rapinya se ha mostrado muy crítica con el devenir de Son Xigala, ya que a su modo de ver se ha llenado de chalets y edificaciones. «Es una pena que esta possessió esté ahogada por los chalets, no luce». Desde su punto de vista, «lo están enterrando todo». En este punto, ha querido poner en valor la belleza de la possessió de Son Xigala, pero ha criticado que ya no se puede apreciar porque ha quedado eclipsada por las numerosas edificaciones de la zona. «Está todo construido, no han dejado nada», ha reprochado. Bonache ha considerado que esta situación es extrapolable al resto de Mallorca. «La Isla es un parque temático para los ricos», ha recriminado.

Bonache ha asegurado que esto está motivando que el precio de las casas se haya disparado y que el acceso a la vivienda se haya convertido en uno de los principales problemas de los mallorquines.