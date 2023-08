El presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha pedido la retirada de la licencia el calesero al que el Ajuntament de Palma ha inmovilizado dos caballos y la galera por el mal estado de salud de los animales. «Nos sorprende la actuación tan rápida del Consistorio y estamos agradecidos. La cojera de este animal retirado se denunció hace ya unos días», señaló Amengual.

Desde la entidad reclamó «la retirada de la licencia. No pedimos ni sanción. Hasta los propios caleseros han denunciado a esta persona por el trato a los animales y por competencia desleal». Amengual advirtió que «este calesero ya cuenta con infracciones por aparcar donde no se permite, en la calle Antoni Maura, junto al autobús turístico, por lo que el caballo no puede descansar».

El calesero sancionado era muy polémico ya que «ha salido a trabajar con un caballo muy anciano y cojo de dos patas. Este personaje tiene infinidad de expedientes por infracciones y no entiendo cómo se le permite seguir trabajando. Los establos, si es que se le pueden llamar así, donde descansan sus caballos, están llenos de basura y chatarra. Los animales están tirados en un sitio en el que no pueden moverse».

Amengual advierte que «si la Policía Local ha decidido inmovilizarlos es que están mal de verdad. Este calesero es reincidente». El presidente de Progreso en Verde agradeció la labor del regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ya que «está pendiente de este tema. Este calesero se merece una sanción de verdad».