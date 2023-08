«Vamos a seguir trabajando como hasta ahora. No hay nada que no sea legal», señaló Manuel Ortiz, director de Relaciones Institucionales de Superpedestrian, la empresa de patinetes de alquiler que lleva semanas campando por s’Arenal. La empresa pagó la semana pasada 25.500 euros para retirar 110 patinetes de los almacenes de Son Toells. Ortiz señaló que «nuestro objetivo es trabajar con el Ajuntament. Es un servicio que merece la pena y la gente lo demanda». Ante la retirada de los 110 vehículos por ocupar la vía pública, mostró su disconformidad: «No estaban en la vía pública, por lo que hemos podido ver por videos y fotos del Ajuntament. Nosotros llegamos a acuerdos con espacios privados para disponer allí de los patinetes». Un extremo que desmienten fuentes de Cort: «Estaban en la vía pública e incluso llegaban a obstaculizar el paso de los peatones».

Ortiz defendió la actividad de la multinacional en s’Arenal: «Con una declaración jurada puedes ejercer la actividad y ésta fue solicitada en tiempo y forma. Por nuestra parte ya está todo hecho y he intentado cuatro veces reunirme con el concejal de Seguridad [Miguel Busquets] pero no nos han respondido. Nosotros vinimos a Cort, explicamos nuestro proyecto y si hay una clara negativa, no damos el servicio. Y no hubo negativa». Sin embargo, desde Cort insisten en que no tiene licencia de actividad y no puede operar. Fuentes de la Policía Local de Palma desmintieron las afirmaciones del representante de la empresa de patinetes de alquiler que ha irrumpido en el municipio de Palma, además de Calvià y Llucmajor. «Los vehículos de movilidad personal que se retiraron ocupaban la vía pública».

Manuel Ortiz, portavoz de Superpedestrian

Además, las mismas fuentes señalaron que «la normativa municipal, modificada en 2020, advierte que una empresa no puede dedicarse al alquiler de patinetes si no cuenta con un local físico». Esta modificación vino tras la aparición, en 2019, de docenas de patinetes de alquiler en el centro, que al final fueron retirados por la policía. Cort señaló que «la empresa ha pagado la retirada de los vehículos de Son Toells, pero ahora se están tramitando las multas por la vulneración del código de circulación».