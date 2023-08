La asociación Vianants Mallorca ha trasladado su «preocupación» a la Dirección General de Tráfico (DGT) por la seguridad de los peatones en el tramo de la Ma-19 en el Paseo Marítimo, desde la Catedral hasta la salida de la Ma-20. La entidad defensora de los derechos del peatón en la isla ha informado este jueves, en un comunicado, de la reunión que mantuvo este miércoles con la jefa provincial de Tráfico en Baleares, Francina Ramis, y la jefa de servicio de Asuntos Administrativos y Procedimiento Sancionador de la Jefatura de Tráfico, María José López. Durante el encuentro, la asociación expuso los problemas «más acuciantes» con el objetivo de «evitar más desgracias» en esta zona de la Autopista del Levante.

Por un lado, se habló del semáforo para el cruce de peatones sobre la Avenida General Roca en su intersección con la calle Manuel Azaña, que se divide en dos tramos separados por una isleta y hace que el cruce sea en dos tandas, dejando a los peatones «atrapados», esperando en la isleta, lo que supone un «peligro». Además, en la línea de visión del semáforo para peatones se ve el semáforo verde del final pero no el del primer tramo, que está a la derecha, al no estar en la misma línea de visión, lo que podría inducir a un «error» por parte del transeúnte. En este sentido, han recordado que una mujer perdió la vida en un semáforo próximo y que la isleta presenta una inclinación que no permite a usuarios de sillas de ruedas ni personas con otro tipo de problemas de movilidad usarla. Otro aspecto de la reunión fue el «punto negro» en seguridad que se encuentra en las inmediaciones de la Avenida de General Roca 7, donde hay un camino que atraviesa los jardines colindantes del edificio de GESA.

En este lugar existe un «numeroso» uso peatonal, pero cuando se llega al Paseo Marítimo no hay paso de peatones o semáforo con pulsador que permita acceder al lado contrario con seguridad, en concreto donde se encuentra la playa de Can Pere Antoni. Por ello, los viandantes atraviesan por ese punto, dado que visualmente es el más recto para acceder al otro lado y por el hecho de que el paso de peatones más próximo está a unos 200 metros del ahí. Ante esto, Vianants Mallorca insta a colocar un paso de peatones o un semáforo con pulsador que permita pasar la autopista en ese tramo con seguridad, «y mucho más teniendo en cuenta el número de peatones que atraviesan por el lugar».

Pese a que la asociación apuesta por «un cambio radical en cuanto a usos y paisaje del Paseo Marítimo, a corto plazo» le preocupa la seguridad de los peatones y la prevención para que no se produzcan «nuevas situaciones de riesgo en el tramo». En este sentido, se han unido a las peticiones de la DGT para mejorar la seguridad del peatón en el uso y disfrute de este espacio público.