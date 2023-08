El PSOE Palma critica los recortes de horarios de las líneas de autobuses de la EMT "sin preaviso suficiente"

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Palma ha criticado los recortes horarios de «muchas» de las líneas de autobuses de la EMT desde el pasado 26 de julio, «sin preaviso suficiente» y generando un servicio «deficiente». El grupo municipal ha explicado este viernes en un comunicado que «líneas que tenían una frecuencia de paso de 20 minutos, han pasado a tener una de 30 minutos, como la L20, L29 o la L40». Además, «otras de diez han pasado a 20 minutos de frecuencia, como la L1 o la L3, y algunas como la L5, L7 o L8 han pasado de siete y ocho minutos a más de 11».

Desde el partido han asegurado que «esta modificación no sería cuestionable si no fuera porque, a diferencia de otros años, con la gratuidad en el transporte público, el incremento de pasajeros es más que notable, que se suma a la eliminación de servicios en diversas líneas». En este sentido, la formación ha recogido las quejas de diferentes usuarios de diversas barriadas, que «están sufriendo estos recortes en los horarios y también en la falta de expediciones planificadas que no se cubren, como sucedió el pasado miércoles con servicios que no se prestaron de la L36 y la L19».

Por su parte, el regidor socialista de Cort Xisco Dalmau ha dicho que «cuando la EMT de Palma está transportando más gente que nunca no se pueden 'copiar y pegar' horarios de años anteriores, porque la realidad de este año es, afortunadamente, incomparable con el resto de años». Por tanto, el PSOE Palma ha pedido al equipo de gobierno «que se ponga a trabajar ya para planificar como toca los horarios de la EMT de cara al próximo curso escolar, priorizando los pasillos de alta frecuencia y un servicio eficiente».