El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que el anterior gobierno del Pacte «ha tomado el pelo a los ciudadanos» al anunciar proyectos e inversiones en el municipio por valor de 850 millones de euros de los que, ha remarcado, «no existe ningún documento oficial, ni convenio o compromiso oficial para llevarlos a cabo». De esta forma Martínez ha acusado a los dirigentes socialistas «de prometer inversiones millonarias para el municipio que luego no aparecen y de las que solo tenemos los anuncios y las fotos. Mi obligación, como alcalde, es actuar, reclamar ese dinero y explicar la situación con transparencia».

En este sentido, por ejemplo, ha criticado que presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en Palma que se destinarían «en breve» 185 millones de euros para el proyecto de tranvía y que la medida «ni siquiera ha sido presentada al Consejo de Ministros y no saben dar explicaciones. El primer edil ha recordado que el Partido Popular está en contra del proyecto «tal y como está planteado» pero ha asegurado que reclamará la inversión prometida «para mejorar la movilidad en el municipio». También ha remarcado no tener constancia de que hayan llegado los 20 millones de euros anunciados para los primeros estudios y para poner en marcha la iniciativa.

También se ha referido Martínez a los 350 millones de euros prometidos por el gobierno estatal para desarrollar el proyecto del cuartel de Son Busquets y de los que, ha asegurado, «tampoco hay ningún compromiso cerrado», según le han explicado los responsables del SEPES. Cabe remarcar que la Entidad Pública de Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Fomento, es el actual propietario de los terrenos y, según ha destacado, «nos han comentado que no existe ningún compromiso ni propuesta». El alcalde asegura que su intención es hacer «todo lo posible para desbloquear la situación y que su intención es que en el antiguo cuartel haya una gran zona verde y que toda la vivienda que se haga, están previstas entre 830 y 900» sea de protección pública.

Martínez ha enumerado otras inversiones anunciadas y ha destacado, entre otros, los 60 millones para la segunda depuradora en el municipio, la EDAR 2, «que no se han presupuestado», los 11 millones en inversiones en la Platja de Palma, «que no encontramos a día de hoy», los 18 millones para la gratuidad del transporte público «que hemos reclamado porque todavía no se han abonado».