El alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez, ha llegado a un acuerdo puntual con los partidos de izquierdas y este viernes, PSIB, Més y Podemos, darán su apoyo al PP ya sea votando a favor o con abstenciones, para desbloquear Cort. A día de hoy se desconoce la posición de Vox. De esta manera, los progresistas votarán junto al PP para la composición de las comisiones plenarias, las retribuciones de los regidores y el reparto de los espacios destinados a los grupos municipales, que en esta legislatura cuentan con un partido menos, después de que Ciudadanos no lograse representación. En cuanto a a la composición de las juntas directivas de las empresas públicas, los partidos de izquierda se decantarán por la abstención. Dado que el PP cuenta con mayoría simple, le bastaría con la abstención de PSIB, Més y Podemos, aunque Vox vote en contra, como ya hizo la semana pasada.

Según Gari Durán, portavoz de Vox, «tenemos una sensación agridulce. No sabemos con quien ha sido el pacto, pero con nosotros no». Para explicar y adelantar su intención en el pleno del viernes, Vox ha convocado este jueves una rueda de prensa.

El primer teniente de alcalde y coordinador municipal, Javier Bonet, señaló que «el objetivo del alcalde era desbloquear para que la oposición pudiera hacer su trabajo. Llevamos desde el mismo momento que terminó el pleno del paso miércoles, empezamos al día siguiente reuniones con todos los partidos políticos. Con todos hemos explicado la misma propuesta y con todos hemos ido llegando a acuerdos». De esta manera, los partidos de izquierda sí que han hecho saber al equipo de gobierno su sentido del voto, mientras que Vox no se ha pronunciado. A la pregunta de si Vox entraría en el gobierno municipal, Bonet ha señalado que «esta cuestión no está sobre la mesa».

Por su parte, Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, ha señalado que «se ha hablado con los cuatro partidos de la oposición y lo que debía ser normal antes de la celebración del pleno se ha hecho esta última semana. Hay un acuerdo básico con todos los partidos y se ha hecho un proceso que se ha de hacer a favor del pleno. Nos abstendremos en la votación de los consejos de administración, aunque los repartos no se han hecho de manera proporcional porque el PP no tiene mayoría en el gobierno ni en el pleno». Esta abstención no supondrá un impedimento para que Jaime Martínez logre sacar adelante la composición de las juntas de las empresas públicas, ya que habrá una mayoría de síes (los 11 del PP) en el caso de que Vox (que aún no se ha pronunciado) vote que no. Por su parte, Contreras explicó que «votaremos abstencion para mostrar nuestra disconformidad pero con responsabilidad. El objetivo es que se ponga el Ajuntament en marcha cuanto antes».

De esta manera y según el acuerdo al que han llegado el PP y los partidos de la izquierda, se produce el siguiente reparto en los consejos de administración de Emaya, EMT, SMAP y la Funeraria: cinco personas del PP y un representante para cada uno de los partidos de la oposición, PSIB, Més, Podemos y Vox. Este reparto iría en contra de las pretensiones de Vox, que quería contar con dos miembros de su partido en los consejos de administración.

En cuanto a los puntos que tratan la organización de los plenos, como los nombramientos de las comisiones, la izquierda votará a favor cuando en el pleno anterior habían votado todos en contra. «Hemos tenido conversaciones previas y ahora el PP ha hablado con todas las fuerzas y entendemos que podemos votar a favor», advirtió Contreras.

Bonet ha señalado que gracias a este acuerdo, los partidos de la oposición podrán presentar sus propuestas antes del día 13 de julio, por lo que se podrán celebrar las comisiones previas al pleno los días 20 y 21 de julio y el pleno se llevará a cabo el día 27, tal y como estaba previsto. Bonet señaló que con este acuerdo, «todos los partidos de la oposición tengan presencia en todas las empresas públicas», aunque no en todas era obligatoria su presencia.

Por otro lado, Bonet ha mostrado su extrañeza por el argumento de Vox de votar en contra de la creación de las comisiones de pleno por no estar de acuerdo con su denominación. «Se han llamado de la misma manera desde hace veinte años y en la pasada legislatura Vox votó a favor de este punto», dijo.