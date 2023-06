Jaime Martínez gana en las distancias cortas. En el tú a tú. Amable y cercano en el trato endurece su discurso cuando habla de los planes de choque que piensa aplicar en el municipio. Realista en el análisis, optimista con las soluciones que propone, ha decidido gobernar el Ajuntament en minoría rechazando un pacto con Vox. Sabe que ha escogido el camino difícil, pero confía en su capacidad para llegar a acuerdos y en la responsabilidad de la oposición para que le apoye en su proyecto.

¿Ya se ha hecho a la idea de que será el nuevo alcalde de Palma?

- En el primer momento que tuve constancia real de eso fue el día de la toma de posesión. Cuando me proclamaban alcalde note el peso de la responsabilidad y, entonces, es cuando fui consciente.

¿Recuerda que es lo primero que pensó cuando se vio con la vara en la mano?

- La carga de responsabilidad de la que he hablado. Voy a ser el alcalde la octava ciudad más importante de España. Pensé en la obligación de cumplir con los ciudadanos y llevar a cabo las políticas que he planteado en los últimos meses a través nuestro programa electoral. Creo que es básico cumplir con la palabra que he dado porque la credibilidad es fundamental. Somos la alternativa a el anterior gobierno de propaganda y lo haremos con credibilidad.

Ha prometido muchas cosas

- He propuesto muchas cosas, pero las he explicado bien. Unas son urgentes y se tienen que hacer sí o sí durante esta legislatura y de otras, que son importantes, sentaremos las bases durante estos cuatro años. Tenemos que pensar Palma como un proyecto global y hay cosas que tienen que ir a un ritmo rápido pero otras dependen de otros factores como, por ejemplo, de la capacidad presupuestaria. Ya he puesto en marcha un proceso de control de todos y cada uno de los puntos del programa de gobierno y, personalmente, voy a hacer seguimiento de todos ellos con mis regidores. Vamos a cumplir lo que dijimos.

Para bien y para mal, ¿le ha sorprendido lo que ha encontrado en el Ajuntament?

- La verdad es que todavía estamos en proceso de ver en que situación tenemos en Cort. He dado instrucciones para que, por una parte, sepamos como estamos a nivel presupuestario. Que ejecución de las partidas se ha hecho y, por lo tanto, que margen de maniobra tenemos para llevar a cabo las políticas del PP. Por otro lado, en las próximas semanas, conoceremos la situación de varios temas que creo que el palmesano se merece saber. Los ciudadanos se merecen transparencia y que se le explique como están realmente temas que les afectan, como la reforma del paseo Marítimo, el tranvía, la Plaça d’Espanya, Son Busquets, y tantos otros proyectos donde ha habido dejadez en los últimos ocho años. Se ha engañado a los ciudadanos de Palma y, por tanto, mi primer compromiso es la transparencia y explicar a todos los ciudadanos como nos hemos encontrados estos temas.

¿Será la transparencia una de las bases de su gobierno?

- Es básica, tanto con la oposición, ya que nosotros estas dos legislaturas hemos sufrido el oscurantismo del gobierno del Pacte, como con el ciudadano. Se tiene que explicar bien la situación actual de estos proyectos.

Ha hablado de un plan estratégico basado en tres ejes, cultura, deporte y medio ambiente, ¿porqué estos?

Son ejes absolutamente transversales en la ciudad a nivel de territorio. Nacen con el objetivo de contrarrestar esas políticas pasadas de crear guetos. Apostamos por el bienestar y la cultura, el deporte y el medio ambiente porque son cohesionadores sociales. Actualizaremos toda la red de instalaciones deportivas, potenciaremos todos los espacios culturales y expositivos que ahora están infrautilizados y apostaremos de una forma decisiva por el medio ambiente, que es fundamental en la ciudad que imagino.

Todas estas propuestas las va a tener que llevar a cabo en minoría y le obligará a pactar al menos las medidas más importantes

Aquí tenemos dos partes, Los servicios públicos básicos, y el día a día, que un gobierno en minoría puede desarrollar perfectamente y mas, como es el caso, con un equipo compuesto de regidores perfectamente preparados. Y por otro lado están las medidas en las que necesitaremos una mayoría absoluta, como son los presupuestos, temas de urbanismo o las ordenanzas fiscales. Ya fui muy claro en el discurso de investidura y dije que tenderé la mano a todo el mundo que quiera apostar por mejorar la ciudad y la vida de los palmesanos. Estoy convencido de que la corresponsabilidad y la gobernabilidad en Palma la tienen que asegurar todos los grupos políticos, empezando por el PP y acabando por el resto. Creo que habrá un ejercicio de responsabilidad por parte de los partidos de la oposición para centrarse en las cosas que nos unen y no en las que nos separan.

¿Qué tipo de oposición se espera?

No se lo puedo decir. He escuchado que unos van a hacer una oposición dura y que otros la harán radical. Esto a los dos o tres días de haber conformado el gobierno. Me parece que el inicio de la legislatura por parte de la oposición denota irresponsabilidad y, por lo tanto, apelo a que defiendan realmente el interés general. Espero que en lugar de una oposición radical hagan una oposición constructiva para mejorar la ciudad. Estoy seguro que si son proactivos, y vienen con propuestas reales dirigidas a ese fin, llegaremos a acuerdos.

¿Aceptará propuestas de la oposición?

Lo primero que voy a hacer es dar ejemplo y vamos a recuperar, y llevar a cabo, aquellas que hicimos nosotros cuando estábamos en la oposición y fueron aprobadas por unanimidad. Haré lo mismo con lo que propongan el resto de partidos.

Ha excluido a Vox de las tareas de gobierno, ¿se puede arrepentir?

Yo no he excluido a nadie. Yo lo que he hecho es cumplir con lo que dije durante la campaña, que es que si tenía una mayoría suficientemente amplia, y la izquierda no sumaba para gobernar, lo haría yo en minoría. No se a quien le sorprende que yo haya hecho lo que prometí. Creo que, en vez de generar criticas, debería de poner en valor que los políticos hagamos lo que decimos.

Pero parece que su decisión ha sorprendido a Fulgencio Coll

Yo no se a nivel particular que expectativas tenia Vox, pero si ellos no las han cumplido no pueden exigir aquello que pensaban. En otras administraciones ha habido pactos porque era necesario para que no gobernara la izquierda. En el caso de Palma no había ninguna necesidad porque he tenido una mayoría lo suficientemente amplia para que no suceda esto.

Con tan pocas regidurias cada uno de los responsables acumula muchas áreas. ¿Tiene miedo de que al abarcar tanta responsabilidad puedan perder el control de algún departamento?

No. Tengo unos regidores absolutamente capacitados comprometidos, que van a dedicar las 24 horas a los cometidos encargados. Son las mismas áreas y la misma carga de trabajo que había la pasada legislatura. Lo que no va a pasar es el descontrol de los últimos años, con de bailes de concejales, de desgobierno en muchas áreas donde no han tramitado ninguna concesión, donde todo eran prorrogas de servicio y donde no había ni liderazgo ni gobernanza. Mi compromiso es recuperar proyectos importantes y asegurar la gobernabilidad. Con un equipo compacto como el que hemos formado y que, además, por debajo tendrá personas absolutamente capacitadas, aseguramos la viabilidad de este gobierno frente al descontrol y el desgobierno anterior.

¿Es posible que su discurso en campaña estuviera marcado por la firmeza y la contundencia en los compromisos?, ¿está relacionado con el desgobierno del que habla?

El poder sacar los proyectos depende de dos cosas, y las dos dependen del alcalde, liderazgo y gobernanza. Ese es el compromiso que yo tengo y, junto a ese equipo, tenemos que desarrollar las políticas que hemos dicho que haríamos. Por otro lado, si hablamos de firmeza, ya digo que en materia de seguridad, incivismo, okupación, pintadas vandálicas, descontrol de patinetes o limpieza, entre otras, vamos a ser duros. Para ello necesitaremos completar y apoyar al máximo a la Policía Local. Una de mis primeras visitas como alcalde fue al cuartel de San Fernando para dar al cuerpo todo mi apoyo y para conocer sus condiciones y los recursos que tienen para que se puedan cumplir los objetivos. Cuando hablamos de mano dura hablamos de hacer cumplir las normas. Pero para hacer eso debemos tener presencia policial y control.

Habla de planes de choque de limpieza y seguridad, ¿cómo piensa plantearlos?

Por ejemplo ya he dado instrucciones para que el regidor responsable de Emaya elabore una estrategia para eliminar los grafitis del municipio. Paralelamente debemos modificar las ordenanzas para endurecer el tema de las sanciones e irnos a las máximas sin olvidar el tema de prevención con más presencia policial. También haremos ese plan de choque de limpieza para revertir la imagen actual de la ciudad. Somos conscientes de que la inercia que lleva Palma es por dejadez. Es complicado revertir algunas cosas, como la limpieza, la okupación o los coches abandonados, de forma inmediata así que lo primero que tenemos que hacer es frenar la dinámica y luego mejorar. Todo esto se tiene que hacer a través de las ordenanzas y de hacer cumplir las normas.

Habla de cambiar las ordenanzas, pero la tramitación en el Ajuntament no destaca por su agilidad

Sobre todo cuando hay una inercia de dejadez. Es decir, el año pasado Palma era la tercera ciudad más sucia de España y este el anterior gobierno ha conseguido que seamos la primera. Lógicamente frenar esa dinámica es complejo pero ya nos hemos puesto en marcha. Ya hemos dado las instrucciones para trabajar en esos planes de choque. Los tiempos no los podemos controlar nosotros pero podemos empezar a aplicar lo que creemos que puede funcionar.

¿Estos planes de choque suponen reestructurar los servicios como Emaya?

Cambiar las dinámicas de los servicios depende de una buena dirección y de una serie de cambios. Mientras estamos en eso, en el cambio de gerencias, ya estamos dando las instrucciones para frenar la inercia negativa que había en la ciudad.

¿Cuál es su formula para frenar la falta de vivienda asequible en Palma?

El problema de la vivienda es estructural y no podemos, con simples actuaciones puntuales, solucionar el problema a medio y largo plazo. Aquí hay dos aspectos. Por un lado es fundamental y necesario que Marga Prohens sea presidenta del Govern para que apruebe el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que hemos trabajado conjuntamente en los últimos meses. Yo necesito esa herramienta legal para, entre otras cosas, permitir una colaboración publico privada que haga viviendas con un alquiler asequible, para incorporar aspectos como el cambio de usos, para poder igualar alturas y para dar incentivos destinados al desarrollo de viviendas sin aumentar la ocupación del territorio. Son toda una batería de propuestas que irán dirigidas para una ejecución rápida de soluciones. Por otro lado tenemos las opciones que podemos ofrecer directamente desde el Ajuntament como el Plan General o dotar de seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas vacías para que entren en el mercado de alquiler. Tenemos que asegurar al los dueños que se le paguen las mensualidades, que se le devuelve la vivienda en las mismas condiciones en la que se entregó, poniendo en marcha incentivos y ayudas para la reforma de estas viviendas. Todo aquel que se incorpore a este programa tendrá una limitación en el precio de alquiler para que sea asequible. Pero apostamos por el incentivo, no por la obligación. No obligaremos a nadie a que alquile algo a un precio sino que será voluntario y con incentivos.

Ha hablado del plan general, ¿Qué pasará con él?

Ya anuncie que era un error histórico aprobarlo de esta manera. Nos han dejado un regalo envenenado y, a partir de ahora, mi compromiso es solucionarlo de la mejor manera posible para desbloquear el departamento de urbanismo y después poder incorporar modificaciones puntuales. Ahora estamos estudiando en que situación está. Nos hemos encontrado con un PGOU del que sólo se ha aprobado la mitad, la estructural, mientras que la parte detallada aun está pendiente y nos hablan los técnicos de la necesidad de una nueva exposición pública, de iniciar el proceso, cosa que no estaba prevista en el contrato con los redactores . También tenemos otro plan general del año 98 vigente en parte, lo que crea confusión. Ese error garrafal que cometieron, y del que yo avise y no me hicieron caso, igual conlleva un coste económico. Tenemos, asimismo, que ver si la parte estructural se ha tramitado legalmente y con todos los informes, si han hecho caso a lo que han dicho las diferentes áreas y si se ha respondido a todas las alegaciones. Mi intención es tomar la decisión más positiva posible para desbloquear el departamento de urbanismo porque hay una inseguridad jurídica que afecta a funcionarios, arquitectos, promotores y a cualquiera que solicita una licencia municipal. Así, faltando comprobar muchas cosas, ya le puedo decir que no es un buen plan.

¿Pero hay posibilidades de anularlo?

Es muy complejo revertir la situación, no es como derogar una ley. La tramitación de un plan general es diferente, por eso es un error histórico aprobar la parte estructural quince días antes de elecciones sin ninguna necesidad, porque hoy se podía haber tomado otra decisión y haber paliado los problemas que traerá. Pero, desgraciadamente, tenemos que desarrollar y acabar de aprobar el resto del PGOU en las condiciones en las que nos lo han dejado intentado reducir los riesgos. El regidor del área ya se esta reuniendo con los redactores para valorar todos estos aspectos.

Ya ha anunciado que no quiere el tranvía tal y como está proyectado

Lo primero que tenemos que hacer es intentar aclarar donde están esos 185 millones que nos han dicho que están comprometidos, a ver si es cierto. Quiero saber si es verdad que Madrid ha reservado esa cantidad porque hasta ahora no he visto ningún documento. Pedro Sánchez vino aquí hace dos meses y anunció que en una semana aprobaría esa partida y yo no lo he visto así que estoy empezando a dudar de que realmente existan. Independientemente de eso, mi compromiso es defender los intereses de Palma y exigiré esos 185 millones para la movilidad de Palma. Pero no para un tranvía que lo que haría es crear más problemas en las zonas por donde tenía que pasar. Mi propuesta era destinar ese dinero para electrificar la flota de la EMT. Un tranvía es una estructura fija, y eso es del siglo pasado, nosotros tenemos que jugar con las frecuencias y la líneas de los autobuses para mejorar el servicio. Si lo que se propone es un tranvía que lo que propone es doblar el tiempo que se tarda en llegar al aeropuerto no estamos mejorando ese transporte público, si además se eliminan 4.500 aparcamientos tampoco mejoramos la movilidad en Palma.

¿Qué pasará con los afectados por las deficiencias de las notificaciones de multas?

Vamos a identificar cual es el problema en estos momentos y a normalizar lo que tiene que ser un servicio publico. No puede ser que haya una situación de inseguridad jurídica como la que ha habido con las notificaciones. Tenemos que estudiar bien el tema, pero no podemos permitir que el ciudadano este castigado por fallos de la administración. Tenemos que ver como esta la situación jurídicamente, en que momento procesal esta el tema y ver de que manera se puede conseguir la menos carga negativa posible a los afectados.

¿Le ha declarado la guerra a los patinetes?

En absoluto. Lo que es cierto es que los peatones no pueden convivir con bicicletas y patinetes, son incompatibles. Estos vehículos no puede ir por las aceras, tienen que desplazarse por viales segregados y eso conlleva estudiar cuales son las diferentes alternativas técnicas. Hay que buscar un equilibrio y, a través del Plan de Movilidad, conseguir el que vaya en bici o en patinete pueda circular en las mejores condiciones y tenga una red de viales ciclista adecuado pero se hará a través de los técnicos, Lo que no haremos, como se ha hecho en la anterior legislatura es anunciar medidas de movilidad sin que estén avaladas por informes técnicos y por la gente que sabe.

¿Eliminará el polémico carril bici de la Plaça d’Espanya?

Si. Ese carril después de la reforma del espacio no estará. Estudiaremos, pero repito, respaldados por los técnicos, cual es mejor trazado alterativo.