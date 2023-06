La micropigmentación de Rachel’s Beauty World es 'real para gente real'

‘Micropigmentación real para gente real’ es el lema de la mallorquina Raquel March, más conocida como Rachel debido a su arraigo a la cultura americana. Con 38 años Rachel es la fundadora y creadora de esta técnica llevada a cabo en Rachel’s Beauty World, un estudio de micropigmentación avanzada, situado en la calle principal de La Vileta, en Palma. En su estudio también imparte talleres y servicios de maquillaje y realiza algunos tratamientos de estética avanzada.

Años de experiencia

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la belleza, hace doce que Rachel decidió emprender con un salón propio en una de las zonas más turísticas y cotizadas del centro de Palma, pero tras cerrarlo por motivos personales, ejerció durante siete años de manager adjunta en la cadena Sephora, una de las multinacionales de maquillaje y cosmética más importantes de la industria de la belleza a nivel mundial.

Siempre en constante formación para poder ofrecer el mejor servicio y calidad a sus clientas, «a las que cariñosamente llamo ‘beauties’», comenta la propia Rachel, una vez al año viaja a Estados Unidos para informarse de las nuevas técnica, tendencias y productos dentro de la industria. «Para mí lo más importante es dar un buen servicio y transmitir confianza y seguridad a la hora de realizar mi trabajo. Muchas veces las clientas acuden a mi estudio nerviosas porque han tenido una mala experiencia en otro centro o se han sentido engañadas y vienen con miedo», asegura la empresaria que añade que ese miedo desaparece una vez que empiezan a charlar con ella «y les explico paso a paso todo el procedimiento que se va a llevar a cabo», concluye la joven. Por ello, todas sus citas de micropigmentación incluyen siempre una cita previa de información gratuita, donde además, «se realiza una prueba de alergia y en esa misma cita también se rellena un formulario de salud para conocer en profundidad a la clienta y saber de posibles patologías o alergias conocidas»,precisa.

Un lema, una realidad

Insiste una vez más en su lema ‘Micropigmentación real para gente real’: «me gusta incidir en el concepto de real por la gran cantidad de trabajos retocados que circulan hoy en día por la red y que generan a las personas unas expectativas con la micropigmentación que no son reales. Muchos de esos trabajos que se enseñan en redes sociales son fotos de maquillajes y no de tratamientos reales de micropigmentación», expone de forma seria. Por ello Rachel asegura que «siempre explico con mucho detalle y sin engaños a mis clientas el proceso previo, posterior y la técnica más adecuada para ellas. No siempre se puede realizar la técnica o el diseño que la clienta tiene en mente, bien por la expectativa creada tras haber visto supuestos trabajos de micropigmentación, los cuales no tienen nada que ver con la realidad, o bien porque su tipo de piel, color, forma de su ojo, etcétera, no lo permiten», explica.

Ejemplos de micropigmentación en cejas y labios, elaborados por Rachel's Beauty World.

Para la micropigmentación, la experta alerta de que es muy importante «saber reconocer los diferentes tipos de piel y saber que no podemos trabajar igual en una piel de 20 años que en una piel de 60. Y que no todos los trabajos pueden ser iguales y tener los mismos resultados ya que cada persona es única e irrepetible», manifiesta de forma contundente. Precisamente sobre esto y gracias a sus años de experiencia como maquilladora y a su conocimiento en cuanto a colorimetría y pigmentología, Rachel conoce bien los colores que se deben aplicar para evitar, que con el tiempo, «se conviertan en colores no deseados, y es que no todos tenemos el mismo tono o subtono de piel, por lo tanto, no deben usarse siempre los mismos colores. Al igual que no todos tenemos el mismo rostro, ni las mismas facciones, es por ello muy importante realizar un buen visagismo a la hora de realizar cualquier técnica de micropigmentación» describe la propietaria de Rachel’s Beauty World, que añade también que «hay que respetar la anatomía facial de las personas y a pesar de lo que mucha gente piensa, la micropigmentación es una técnica muy natural si se realiza por el profesional adecuado. Dependiendo de varios factores como pueden ser, el tipo de piel, si toma alguna medicación específica o ciertos hábitos de la persona, puede hacer que la micropigmentación dure más o menos en el tiempo. La zona anatómica también influye, por ejemplo, una micropigmentación de ojos durará más que una de labios y una micropigmentación de cejas en una piel seca durará más que en una piel grasa», continúa explicando.

La micropigmentación es un maquillaje semipermanente, no es un tatuaje: «se trabaja en una capa de la piel más superficial, por eso su duración es menor pero también hace que su naturalidad sea mucho mayor. Cuando vemos algunos trabajos realizados de hace 10 o 20 años con colores que han virado a verdes o grises, se puede intuir que se realizó en su momento un tatuaje y no una micropigmentación», le gusta aclarar dejando claro que la micropigmentación busca la máxima naturalidad posible como parte de un concepto de maquillaje semipermanente como el maquillaje del presente y del futuro y con el que cada vez más mujeres y hombres optan por realizarse algún servicio. Los motivos son varios enumera Rachel: «bien porque han ido perdiendo el pelo con los años tras malas técnicas de depilación; o tras someterse a tratamientos de quimioterapia tras una enfermedad; o bien, porque tienen ciertos complejos como cicatrices o calvitas que quieren disimular». Otro perfil de cliente que también optan por este servicio son las personas que quieren tener un efecto «al que llamamos «buena cara» sin necesidad de recurrir al maquillaje convencional», especifica.

Micropigmentación de ojos. Un 'baby eyeliner' el diseño más favorecedor para todo tipo de ojo. Enmarca el ojo y crea efecto lifting en la mirada. La mejor opción para unos ojos siempre maquillados.

Continuando con los beneficios de la ‘Micropigmentación real para gente real’ es que puede realizarse todo el año, incluso en verano. «Pensemos por un momento en todos esos países donde siempre hace mucho sol, allí también se realizan la micropigmentación sin ningún tipo de problema. Los cuidados pre y posteriores al tratamiento serán los mismos sea invierno o verano, lo único que en verano tendremos que tener un poco más de precaución a la hora de exponernos al sol».

Para más información

Para cualquier información se puede contactar directamente con Rachel al teléfono 636 137 127. O a través de sus redes sociales, donde comparte fotos y vídeos diariamente explicando con detalle todos los procesos de sus trabajos.

Instagram

Facebook