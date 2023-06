Este miércoles por la tarde se celebró en Can Alcover la asamblea de Més per Palma durante la cual se hizo una valoración de los resultados electorales y se fijó la nueva hoja de ruta del partido en la oposición los próximos cuatro años. La cabeza de lista y portavoz, Neus Truyol, advirtió que el partido defenderá el interés general ante los intentos del nuevo gobierno municipal de favorecer los intereses de las minorías más ricas. «Palma no es un hotel ni una inmobiliaria. Defenderemos los derechos de los vecinos a vivir en nuestra ciudad. Y plantaremos cara a los poderes de siempre, a los que quieren hacer negocio en esta ciudad», señaló.

Para los próximos cuatro años, añadió, «haremos una oposición valiente y radical, para proteger los derechos, las libertades y los servicios púbicos que hemos conseguido hasta ahora. Y también para combatir las políticas de retroceso social que aplicarán las derechas. PP y Vox no son más que las dos caras de la misma moneda». Truyol afirmó que su partido, que pasará ahora a la oposición tras gobernar durante ocho años con PSIB y Unidas Podemos, trabajará «a pie de calle, visitando los barrios y pueblos de Palma. Haremos oposición en contacto con los movimientos sociales, el tejido vecinal y las personas. Llevaremos sus demandas a los plenos municipales». La portavoz de Més prometió defender los derechos de «los trabajadores, las mujeres, los nouvinguts, los catalanoparlantes o el colectivo LGTBI, entre otros».