Los vecinos de la Plaza de las Columnas con el oído más afinado se han despertado este sábado de un sobresalto. Una tubería de agua ha explotado a las 6:30h de la mañana, llevándose por los aires el asfaltado y obstaculizando la circulación en plena rotonda.

Emaya ha recibido pocos minutos después el aviso y ha enviado a la zona un equipo de operarios para contener la fuga y proceder a su reparación. Sin embargo, esta última ha sido laboriosa y no ha acabado hasta siete horas más tarde, sobre las 13:30h. Durante todo este tiempo, se ha cortado el suministro de agua en las viviendas y locales de las calles de alrededor de la Plaza de las Columnas. Ya sin tal cantidad de agua saliendo, ha sido posible reanudar el tráfico de vehículos, no así del transporte público. Las cinco líneas de bus de la EMT que circulan por esta zona han tenido que ser redireccionadas, al no caber los autobuses con los vehículos desplazados de Emaya.

Un vecino observando los trabajos de reparación de la tubería este sábado. Foto: L. BECERRA.

Más allá de esto, la aparatosa escena no ha causado mayores inconvenientes. Emaya ya ha reparado la avería y reacondicionado la tubería. La renovación del asfaltado tendrá que esperar al martes, próximo día laborable. Según al empresa municipal, lo ocurrido no tiene nada que ver con las recientes obras en la Plaza de las Columnas.