La exsenadora del PP Gari Duran ha aceptado finalmente ser la número dos de Fulgencio Coll en la lista de Vox al Ajuntament de Palma. Durán ya ha firmado su aceptación a concurrir en las listas, pero se incorpora como independiente ya que no está afiliada. La candidata ya ha estado trabajando con Coll en la preparación del programa con diversas entidades de Palma con el objetivo de «revertir» las políticas de izquierdas que no han sido buenas para la ciudad.

La candidata reconoce que no se plantea por ahora la posibilidad de que haya o no pactos ya que seguramente todo dependerá de negociaciones más amplias que pueden afectar a varias instituciones en función de los resultados. En cualquier caso, y a la espera de qué pasa el próximo 28 de mayo, reconoce que no tiene ningún problema en colaborar con Jaime Martínez si es necesario.

Afirma que su relación personal con el candidato del PP es buena, igual que lo es la de Fulgencio Coll. Durán cree que no habrá problemas a la hora de encajar las propuestas que presenten Vox y PP al Ajuntament. Duran ha sido militante del PP, pero se dio de baja por discrepancias con la formación. Fue directora de Cultura del Consell y senadora.