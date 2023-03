Esta semana se ha presentado una nueva línea de bus de la EMT Palma, la L36 Circular Son Espases. Esta nueva línea nace de una demanda histórica de las entidades vecinales de Son Roca y Son Rapinya que pedían una conexión directa mediante transporte público hasta el hospital de referencia, el Hospital de Son Espases, tanto para realizar visitas como para trabajadores y trabajadoras que residen en estas barriadas.

Esta nueva línea de autobús de la EMT Palma se prestará mediante un mini-bus de ocho metros. Se trata de un modelo de vehículo que forma parte de la segunda fase de la renovación de la flota y que dispone de 33 plazas y funciona mediante gas natural. Este modelo de vehículo ha supuesto una inversión de 175.000 euros sin iva, es más silencioso y sostenible y además es accesible al incorporar una rampa de acceso.

La nueva línea de bus tiene un total de 35 paradas y una frecuencia de 45 minutos. En este sentido, el recorrido que realiza permite que muchos barrios dispongan de una conexión en transporte público hasta el hospital de entre 15 y 20 minutos. Así, esta nueva línea da servicio a una población de unas 20.000 personas que hasta ahora únicamente disponía para llegar a Son Espases de un servicio de transporte a la demanda.

Las paradas de la nueva línea L36 están situadas en Son Espases, Hospital Palma Planas, Can Valero, Can Valero-zona comercial, camí dels Reis-Estadi de Son Moix, camí dels Reis-canonge Sebastia Gili, Son Rapinya, Almendros-son Pacs, Son Rapinya-Parc de Son Muntaner, Son Rapinya-CIDE, Son Quint, Mussol, Son Xigala, Florencia, Pardo Bazán, Son Serra-la Vileta, Son Puig, Son Roqueta, Son Roca-poliesportiu, son Ximelis, parròquia de Son Roca, Son Roca, Son Roqueta, Son Puig, la Vileta, c. Vileta-Maribel, c. Vileta-Saragossa, sa Vileta-S. Peretó, camí dels Reis-Estadi Son Moix, Can Valero-zona comercial, Can Valero, Hospital Palmaplanas, Son Espases-Hospitalització, Son Espases-Hospitalització.