Elecciones en Palma: consulte aquí la lista completa de Més

Més per Palma es uno de los partidos políticos que se presenta a la alcaldía de Ciutat. En la siguiente noticia se listan los nombres de todas las personas afiliadas al partido que concurren a las elecciones municipales de 2023. En este caso, no se trata de una lista cerrada hasta que no la apruebe la Junta Electoral y aparezca en el Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).