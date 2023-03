Las catas que se están realizando como comienzo de las obras de rehabilitación de la Plaça d'Espanya de Palma han dejado al descubierto partes de la antigua muralla renacentista que podrían pertenecer a la Porta Pintada, según ha confirmado la regidora de Infraestructures, Angélica Pastor.

La responsable de la obras municipales no se ha mostrado sorprendida por el hallazgo ya que esta muralla ya estaba documentada «y ya teníamos conocimiento de su existencia desde el primer momento». De hecho, según recuerda Pastor, en el pliego de condiciones ya se especificaba que la empresa adjudicataria, Melchor Mascaró, debía de contar en los trabajos con un servicio de arqueología «ya que dábamos por hecho que algo así podía aparecer».

El hallazgo, como recoge la normativa, ha sido notificado al departamento de Patrimoni del Consell, que según la regidora, «también tenía los restos de muralla documentados por lo que no ha sido una sorpresa». De momento, según fuentes del Ajuntament, está previsto parar los trabajos en esta zona concreta y continuar por otras mientras el Consell decide lo que hacer con las murallas aunque, dado que ya se tenía conocimiento de su existencia, se confía en que no retrasen las obras. Cabe recordar que hace un par de semanas, en el socavón de les Avingudes, también aparecieron restos de esta misma muralla y el agujero se tapó en un par de días ya que ese trozo estaba, igualmente, documentado «y no es un hallazgo propiamente dicho».

Desde el departamento de Infraestructuras descartan «de momento» poner un cristal en el suelo para poder ver la muralla, como se ha hecho en otras ubicaciones, y ahora están estudiando habilitar en el firme «una huella topográfica», es decir una marca o hendidura, que permita ver a los viandantes el trazado de la antigua muralla.