Los tres alcaldes de Palma que ha tenido el Partido Popular en democracia, Joan Fageda, Catalina Cirer y Mateo Isern, arroparon este viernes al candidato de la formación para las próximas elecciones municipales, Jaime Martínez, en un acto en el que los conservadores quisieron mostrar «la unidad inquebrantable del partido y el trabajo en equipo». El encuentro, celebrado en un hotel de la Platja de Palma, pretendía, según destacaron los promotores, poner en valor «los 32 años de historia que representan las ocho legislaturas en las que el PP ha conseguido transformar la ciudad».

Martínez tuvo palabras de elogio para cada uno de los tres ex alcaldes y detalló sus logros. De Fageda destacó sus tres mandatos con mayoría absoluta, de Cirer que fue la primera mujer en presidir el Consistorio, «para que luego nos den lecciones de igualdad y de techos de cristal», y de Isern, que consiguió la mayoría absoluta más amplia de todas las legislaturas. «Ser alcalde de tu ciudad es un honor que los ciudadanos otorgan a unos pocos y a mí, si así lo deciden los ciudadanos, me gustaría ingresar en vuestro reducido club. No por mí, sino por el bien de mi ciudad natal», aseguró refiriéndose a los tres. Martínez, asimismo, recordó a los regidores que formaron parte de los ocho equipos de gobierno de los ‘populares’ con una mención especial a los ya fallecidos.

También tuvo palabras para su predecesora al frente del PP de Palma, Marga Durán, y se dirigió a los presidentes de distrito y afiliados a quienes agradeció que «siempre estén al pie del cañón». Además, recordó «algunos episodios injustos y dolorosos», refiriéndose a «imputaciones y penas de telediario para que luego quedará demostrada la inocencia de nuestros compañeros».

El candidato a la Alcaldía reivindicó su programa de gobierno «que es el que necesita Palma» y aseguró que «cuando trabajamos juntos logramos grandes cosas y somos capaces de alcanzar nuestros objetivos para devolver Palma, Mallorca y Balears al lugar que se merecen». Por último Martínez aseguró que tiene «muchas ideas» para mejorar la situación del municipio y garantizó «trabajo, compromiso, dedicación y esfuerzo».