La periodista Marta Medrano ha sido nombrada este miércoles nueva directora general de Comunicación del Ajuntament de Palma. La Junta de Govern ha nombrado hoy a esta persona que ocupará el cargo adscrito al área de alcaldía. Medrano sustituye así a Pep Alcover, que presentó su renuncia el pasado viernes.

Nacida en Palma en 1979, es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2008 y hasta la actualidad ha trabajado como periodista en el gabinete de comunicación del Ajuntament de Palma.

Alcover, presentó el pasado viernes su renuncia al cargo después de, según la nota oficial que mandó Cort, «evitar ser utilizado por el PP» por el ‘caso Multimedia, una causa judicial abierta hace diez años. Cuando se dictó la apertura de juicio oral la parte denunciante ya retiró la acusación contra el máximo responsable de prensa del Consistorio al entender «que no concurría ninguna responsabilidad penal». El propio Alcover manifestó que «después de 30 años de experiencia en comunicación me siento muy tranquilo, pero no consentiré que el PP me utilice electoralmente en esta campaña como cortina de humo después del caso del presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí».