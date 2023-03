La candidata a la alcaldía de Més per Palma, Neus Truyol, presentó ayer la propuesta electoral de su partido, en la que apuesta por la ciudad de los 15 minutos. Una Palma donde los barrios sean protagonistas, «donde haya sanidad, escuelas, servicios básicos e infraestructuras públicas, parques y jardines o comercios de proximidad en un máximo de 15 minutos de desplazamiento desde el propio domicilio», dijo Truyol, que también es regidora de Model de Ciutat.

La aspirante a la alcaldía señaló que «la ciudad de los 15 minutos persigue cuatro objetivos básicos, como facilitar la vida a la gente para tener lo que necesita más cerca, fomentar la economía local y el tejido empresarial en los barrios». También apostó por «luchar contra el cambio climático porque implica reducir el peso del transporte motorizado y reducir la huella ecológica, liberando espacio para los coches y aumentar las zonas verdes y peatonales».

Otro de los objetivos que cumple este modelo de ciudad es «la creación de cohesión social y comunidad, porque si tenemos plazas, servicios y equipamientos, zonas verdes o comercios de proximidad como puntos de encuentro, luchamos contra el individualistmo y creamos comunidad», dijo la regidora.

Por otro lado, la candidata de Més per Palma dijo que «hemos mantenido conversaciones con Yolanda Díaz, pero también con otros partidos del Estado de la izquierda más transformadora. Aunque hemos mantenido contactos con el entorno con Yolanda Díaz, no hay nada concreto», que añadió que «seguimos trabajando por Més per Mallorca».