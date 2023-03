El 15 % de las actividades comerciales no tiene licencia

El 15 por ciento de los establecimientos comerciales de Palma no tiene la obligatoria licencia de actividades o incumple alguno de los puntos de la normativa municipal, según informó la regidora de Urbanisme, Neus Truyol. La regidora comentó este porcentaje durante la presentación, después de la gerencia de Urbanisme, de la campaña de inspecciones que pondrá en marcha su departamento durante los dos próximos meses para, según sus propias palabras «garantizar el cumplimiento de la normativa y garantizar la convivencia de los vecinos».

Estas irregularidades de los establecimientos se han ido detectando mientras los técnicos del Ajuntament desarrollaban el censo de actividades del municipio que la propia Truyol presentó hace unos meses. Así, según destacó la regidora, a medida que se completaba el citado censo se han ido detectando diversas irregularidades en los diferentes comercios por lo que se ha decidido hacer las inspecciones que correrán a cargo del área de actividades. La campaña comenzará en aquellos barrios de donde, según Truyol, se han recibido más denuncias ciudadanas y donde los técnicos han detectados más incumplimientos.

En este sentido, apuntó que las primeras inspecciones se harán en los barrios de Santa Catalina, Pere Garau, Son Armadans, Bons Aires y el Arenal ya que, entre todos, se han acumulado casi 400 expedientes de denuncia. La regidora de Urbanisme aseguró que, aparte de la falta de licencia de actividades o título habilitante, las infracciones más detectadas son desarrollar una actividad diferente a la autorizada, tener salida de humos o reglamentada y falta de aislante acústico, entre otras.

Si los técnicos comprueban que los establecimientos no tienen la correspondiente licencia, penada con una multa que puede oscilar entre los 3.000 y los 30.000 euros, se les dará un mes de plazo para solicitarla y regularizar su situación. En principio no está previsto sancionarles, pero si no se legalizan en el citado plazo, se procederá al cierre de la actividad.