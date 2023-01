Un día de obras en el Paseo Marítimo de Palma y los vecinos de las barriadas colindantes, como El Terreno y Son Armadans, ya notan el aumento de la presión de vehículos, buscando aparcamiento o cambiando su recorrido para evitar molestias. Además, la asociación vecinal de Son Armadans alerta de que el el parking disuasorio de la calle Federico García, que va a estar abierto 24 horas al día los siete días de la semana, «va a ser un imán para botellones y fiestas ilegales».

«Llevamos semanas intentado hablar con el concejal del Distrito de Ponent para saber qué pensaban hacer con el parking de Federico García Lorca y explicarle las consecuencias de mantenerlo abierto non stop. No hemos tenido respuesta del Consistorio, y saben que la barriada es una 'zona sensible'. Si vuelve el ruido y la juerga, la culpa será de ellos», ha criticado Catalina Llompart, presidenta de la Associació de Veïns de Son Armadans, que la noche del lunes descubrieron que los planes de Cort pasan por mantener este aparcamiento abierto las 24 horas.

En ese sentido, Llompart recuerda que este espacio público, rodeado de edificios de viviendas, ha sido un quebradero de cabeza para los residentes ya desde finales los 90. La situación llegó a tal punto que obligó a los vecinos a unirse y pagar un guarda privado de su propio bolsillo, que se encargaba de cerrar las verjas por la noche y abrirlas por la mañana, con el beneplácito del Consistorio palmesano, pero sin aportar este una peseta de la época. No fue hasta que Aina Calvo ocupó la vara de mando cuando se puso fin a este despropósito.

«En este solar hemos visto de todo: fiestas, alcohol, sexo, un campamento de vagabundos, menudeo de droga.... cuando pensábamos que esto se habría terminado, y lo deja abierto toda la noche. Además, han eliminado un parterre y lo han cubierto de cemento. ¿Para qué? 130 plazas no sirven de nada en una zona donde la presión de vehículos es brutal y aparcar es un problema que se va a recrudecer», vaticina Llompart, que apunta que PP y C's llevarán este tema al próximo pleno del Ajuntament. «La vida va a ser insostenible en nuestra barriada los próximos dos años», apostilla.