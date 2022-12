El Centre Integrat d’Educació Infantil Primaria i Ensenyaments Elementals de Música (CEIPIEEM) Son Serra de Palma acumula tantas deficiencias estructurales que la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) ha decidido plantarse. «Queremos que se sepa que las familias hemos decidido alzar la voz por un mero sentimiento de responsabilidad», afirma Anabel Morales, presidenta de la asociación, que aglutina el 80 % de las 290 familias del centro.

El comedor del colegio tiene un aforo de 80 personas, pero llega a haber 230 alumnos, por lo que se tienen que hacer dos turnos y, aun así, muchos están obligados a comer en clases. «Todavía no hay un ascensor, pese a que el edificio tiene cuatro alturas, por lo que hay que pasear la comida a peso y con medidas sanitarias cuestionables», lamenta Morales. De hecho, los inspectores de la Conselleria de Salut ya han abierto dos expedientes y cabe la posibilidad de que se exija cerrar el comedor.

En el último piso casi no hay agua y los baños casi están inutilizados. Además, las mangueras contra incendios no tienen presión suficiente. «Cada año hay un simulacro muy bien organizado, pero suspendemos porque esto no funciona, y la Conselleria d’Educació, lo sabe», señala Morales.

Niños jugando ante el aula modular del patio.

Asimismo, el sistema eléctrico también es muy antiguo y salta con facilidad. El interior, como los baños y las ventanas, requieren ser cambiadas. La presidenta asegura que están muy agradecidos por la implicación de los docentes porque «no debe de ser fácil educar en estas condiciones». La falta de espacio es otro gran problema en el centro, lo que ha obligado a utilizar el aula de profesores y el gimnasio como clases de música. «Hay instrumentos que se tienen que guardar en un baño», explica Morales. «Nos pusieron el aula modular que pedimos, pero limita el espacio de juego del patio, que tiene unos 800 metros cuadrados», comenta. Todas estas deficiencias, asegura la presidenta, se llevan denunciando desde hace años y «nos sorprende que se demoren tanto en remediarlas», apunta.