La Policía Local acusa al Pacte de «engaño político»

Los representantes del sindicato CSIF en la Policía Local de Palma acusaron al Pacte que gobierna en Cort de «engaño político» por no llevar a cabo la prometida reorganización del servicio y criticaron a la regidora del área, Joana Maria Adrover, y a los jefes del cuerpo «de no hacer nada durante esta legislatura para mejorar las condiciones». La Central Sindical Independent i de Funcionaris lleva varias semanas trasmitiendo el malestar de los agentes por la falta de interés de los responsables municipales ante la situación laboral de la Policía Local y aseguran sentirse engañados ya que, según se recoge en un comunicado, «haciendo escritos y promesas son muy buenos, pero no se llega a nada».

El origen del conflicto es el incumplimiento por parte del equipo de gobierno del llamado plan de ordenación que Adrover se había comprometido a aprobar para mejorar, de esa forma, su situación. Entre las medidas prometidas, según enumeran fuentes sindicales, estaba prevista la aplicación de coeficientes correctores en el sueldo, la supresión de la obligada «renuncia al día libre», la equiparación salarial de la plantilla y la igualdad en los horarios, entre otras. Este plan de ordenación, sin embargo, no se implementará durante esta legislatura, según denuncia CSIF, ya que el regidor de Función Pública, Adrián García, les avisó que el área de Seguretat Ciutadana había prometido esas medidas «por su cuenta» y que lo hizo sabiendo «que no se aplicaría en ningún momento». García, siempre según los representantes sindicales, les aseguró que únicamente se barajaban mejoras en la Policía de Barrio y que, en ningún caso, se aplicarían las medidas correctoras ya que la promesa la realizó la regidora de Seguretat y que desde Funció Publica «no se responde del compromiso de otros». El sindicato califica la actuación de los regidores de «ruin» y denuncia que, con estas palabras, «se confirma que se seguirá manteniendo la discriminación y el consecuente agravio comparativo entre las diferentes unidades de la Policía Local».