El exalcalde de Andratx Joan Manera (Més) batalla contra la eliminación de un camino público en Palma. Se trata del Camí de Can Coll que antiguamente conectaba el Camí de la Real con la carretera de Esporles-Establiments (actualmente Joan Mascaró Fornés). Sobre el papel la vía ya no existe, aunque aún es reconocible a simple vista. El Ajuntament de Palma suprimió el tramo de 100 metros de largo y 1,20 de ancho del planeamiento municipal por la unión de las fincas de Cana Pentinada y Can Coll, por acuerdo de la Comissió de Govern de 16 de julio de 2003: Este acuerdo se completó con la recepción de las obras de la urbanización el 31 de octubre de 2006.

Manera teme ahora que la construcción de un equipamiento sociosanitario privado previsto en dicha urbanización elimine también físicamente la vía. El exalcalde de Andratx ha presentado alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma, exigiendo que se recupere el camino y está dispuesto a liderar una batalla ilegal contra su supresión. «En su momento no nos dimos cuenta de que el Ajuntament de Palma había eliminado este tramo del planeamiento municipal. Yo he heredado una casa que era de mi madre y que tiene el contador de electricidad en este camino y es cuando me he dado cuenta de lo ocurrido. También nos suprime la salida a la calle Joan Mascaró y Fornés», dice Manera. El exalcalde de Andratx explica que «todo el Camí de Can Coll es público con una tipología de camino de pie y tenía la función de unir el Secar de la Real con Son Sardina y Son Espanyol». Destaca como curiosidad que en su momento el Ajuntament de Palma le dio su nombre a una calle situada en la urbanización de al lado.