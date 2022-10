Son Canals es a día de hoy el barrio con menor riqueza de Palma. Esta zona lleva años a la cola de ingresos por la renta más baja con una media de 19.455 euros al año netos, un 61% menos de lo que ingresan en Monti-Sion, considerado el más rico. Estos datos se extraen de la última estadística de declarantes de IRPF de los principales municipios de España que publica Hacienda. Sin embargo los vecinos se muestran dispares con los datos y no todos comparten esta opinión.

Isabel trabaja en una panadería del barrio y está en desacuerdo con las cifras. «Son Canals se conserva bastante bien y no considero que sea denigrante, hay muchos peores», comenta. Las personas con las que se relaciona son sus clientes, que son mallorquines que llevan viviendo allí toda la vida, y dice que tampoco comparten que sea un barrio pobre.

Isabel, trabajadora en una pastelería de Son Canals.

La postura de Pablo, que es profesor y vive en la zona, es completamente diferente. «Sí que me lo imaginaba», dice rotundamente y añade que «el nivel económico de la gente que vive aquí no es como el de otros barrios de Palma». La diferencia la observa sobre todo en las viviendas, la limpieza de las calles, la educación y la cantidad de gente inmigrante «que es de otro tipo que la de barrio de toda la vida». A pesar de todo ello asegura que los alquileres aquí son caros. «El Ajuntament de Palma lo que ha hecho es una lavado de cara en cuanto a zonas públicas pero la gente que vive aquí es la misma y eso no la cambia», explica.

Pablo, un vecino del barrio.

«Ni si, ni no», dice Julio, otro residente de Son Canals. Asegura que la calle de Reis Catòlics divide el barrio en dos partes. «El lado que está más hacia Son Gotleu allí sí que es posible que vivan personas con la renta más baja por el tipo de gente que hay y la zona», afirma. «En la parte más cercana a Pere Garau hay otro tipo de ciudadanos con otro poder adquisitivo y también influye que está más cerca de Palma», indica.

Julio, residente de la zona, considera que hay dos zonas muy diferenciadas en el barrio.

Edu se muestra muy sorprendido al conocer la noticia. «No me lo esperaba para nada, yo pensaba que había otros barrios mucho más pobres que este», señala. Este ciudadano considera que la diferencia más notable con otros barrios de Palma es en las casas que rozan Son Gotleu donde, según él, son peores. «También es verdad que si lo comparamos con Sant Jaume no tiene nada que ver, pero para mí Son Canals es un barrio que a nivel económico es bastante normal como muchos otros», asegura.

Edu no comparte las conclusiones de los datos de Hacienda.

Cabe recordar que por delante del barrio de Son Canals se encuentran a poca distancia Son Cladera, Pere Garau y el Coll d’En Rebassa. No obstante, entre los diez más ricos (que encabezan Monti-sion y Sant Jaume) lo completan Son Dureta, Centro Sant Jaume, Cala Major-El Terreno, Centro-Mercat, Son Rapinya, Son Sardina, Can Pastilla y también Llevant.