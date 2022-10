El mosquito común deja paso al tigre

Los mosquitos resisten al otoño en Palma. A pesar de que con el final del verano suelen desaparecer la mayoría, este año les está costando irse y sus molestas picaduras son una prueba de ello. Pueden ser varios los motivos de que alarguen su irritante presencia, pero uno de los factores principales son las lluvias que, junto con la humedad y el calor, han dejado un clima perfecto para estos insectos.

Desde el Ajuntament de Palma dicen que «no hay agua acumulada en el Pla de Sant Jordi ni en las Fontanellas», dos de los focos principales de mosquitos, ya que ha llovido muy poco, y que por tanto la especie común no ha proliferado en esta zona. Explican que de momento no hace falta tratar el lugar con medios aéreos y que las llamadas al servicio de prevención de plagas se han reducido con respecto al año pasado.

En cuanto a los mosquitos tigre, el director general de Sanitat i Consum de Palma, Joaquín de Maria Arrebola, afirma que estos insectos se encuentran sobre todo en ámbitos privados y que para evitar que aumenten estas plagas hay que cumplir con unas medidas de prevención como por ejemplo quitar el agua que queda estancada en las macetas. «Los mosquitos tigre pican durante todo el día y varias veces, al contrario que el común que solo lo hace por la noche», señala Arrebola que considera que la especie más agresiva es la que ahora está presente.

Los lectores de Ultima Hora se han quejado de que reciben más picaduras en otoño que en verano a través de una encuesta realizada a través de la cuenta de Instagram de este medio. Un 80 % de los encuestados, 1.179 en total, han manifestado que sí les están picando más, mientras que un 20 % (322) han respondido lo contrario. Entre estos casos cabe destacar el de Alejandro, que la noche del lunes no pudo dormir por los mosquitos que rondaban por su habitación. Marta, que vive muy cerca de uno de los parques de Palma, asegura que su presencia es constante, mientras que Sandra se queja de que le han picado, incluso, en el gimnasio (un lugar poco habitual).

No obstante, estos insectos no solo molestan a los humanos. Perros y gatos también sufren las picaduras, que pueden derivar en un problema más grave como la leishmaniasis. El veterinario Marcos Makowski explica que el mosquito flebotomo es el que contagia la leishmania, sobre todo en perros. «El vector de la leishmania es muy común en Mallorca desde hace años», comenta. El mosquito tigre también transmite enfermedades a las mascotas como la dirofilariasis, causada por dirofilaria immitis, o gusano del corazón, que aunque no es peligrosa para los humanos es emergente en la Isla entre los animales, según el veterinario.