Progreso en Verde denuncia que, al menos una calesa de Palma, circula hoy a mediodía en plena alerta amarilla por altas temperaturas, pese a que la normativa municipal lo prohíbe expresamente. La multa puede alcanzar los 1.800 euros. El presidente de Progreso en Verde, Guillem Amengual, ha registrado en un video una calesa cargada de turistas circulando por el centro de Palma pasadas las 12 del mediodía, a pesar que hoy está decretada la alerta amarilla entre las 12h y las 18.59 horas. «He buscado una patrulla policial para informarles y no he encontrado ninguna en toda la zona centro, algo que creo que no es normal», lamenta Guillem Amengual.

Amengual ha telefoneado a la Policía Local y asegura que «presentaré la correspondiente denuncia, también ante la fiscalía, por un delito contra los animales y sobreexplotación». El presidente de Progreso en Verde hace un llamamiento a la ciudadanía para que dé la voz de alarma y vele por el cumplimiento de la normativa. Pide además a los turistas «que no contraten paseos en calesa». «Les pediría que no suban, no solo en alerta amarilla, pero es que además no sé como les puede resultar agradable circular en un coche de caballos con estas temperaturas horrorosas», dice.