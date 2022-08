El área de Cultura i Benestar Social del Ajuntament de Palma presentará este lunes en la Junta de Govern la propuesta de rehabilitación de Can Serra, que tiene un presupuesto de 8.473.519,69 euros y que aspira a conseguir los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa). Si finalmente el Govern concediese la ayuda, las obras comenzarían en el último trimestre de 2023 y estarían finalizadas en 2025. Can Serra, que ahora mismo se encuentra en un delicado estado de conservación, forma parte del catálogo de protección de edificios arquitectónicos de la ciudad y fue declarado Bien deInterés Cultural en 1992.

El edificio es fruto de la unión, a lo largo del tiempo, de diferentes inmuebles de base medieval y otras épocas. A partir de un núcleo originario posiblemente del siglo XII o de principios del siglo XIII se sumó una ampliación tardomedieval, a la que siguió una transformación en el siglo XVIII. El edificio, que cuenta con seis alturas y 1.823 metros cuadrados, destaca por sus fachadas, portales, ventanas de tres arcos, techos policromados y tallados, pinturas murales y otros elementos decorativos góticos de gran valor patrimonial.

También son reseñables sus arcos diafragmáticos, así como la policromía mural con elementos ornamentales y heráldica gentilicia que convierten a Can Serra «en uno de los mejores ejemplos de casa medieval que han sobrevivido hasta el día de hoy», dice la memoria del proyecto de rehabilitación de este inmueble. El proyecto de rehabilitación tiene el objetivo de abrir Can Serra a la visita pública para llevar a cabo actividades culturales y sumar este equipamiento a la red de edificios históricos que han de conformar el Museu d’Història de la Ciutat. El proyecto prevé salas expositivas y espacios para actividades culturales, cafetería, sala de consulta y archivo documental.

El proyecto pondrá en valor esta joya del gótico civil. Foto:ARCHIVO UH

Optimismo

El teniente de alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, se muestra optimista ante la posibilidad de que el Govern conceda la financiación a través de la ecotasa. «En esta legislatura hemos conseguido que todos los edificios patrimoniales que dan sentido a la historia de la ciudad tengan financiación y proyecto para su rehabilitación: Can Balaguer, Can Ribas o les Torres del Temple. Solo quedaba Can Serra, el proyecto más costoso», dice el regidor.

El artesonado policromado y grabado es uno de los elementos más destacados de Can Serra.

Noguera añade que «este proyecto da sentido a la esencia del Impuesto de Turismo Sostenible. Solo por este motivo debería salir adelante». El Govern balear adquirió en 2002 este inmueble por 1,4 millones con fondos provenientes de la ecotasa. En 2005 pasó a titularidad municipal y en 2010 se encargó un proyecto de restauración.