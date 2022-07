El PP de Palma pide la retirada del Plan de Movilidad y critica la falta de previsión de aparcamientos

El PP de Palma ha presentado 23 alegaciones al Plan de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) e incluso ha pedido su retirada. El presidente del PP en Palma, Jaime Martínez, criticó sus «defectos de forma» y tachó al plan de «un documento muy teórico pero poco realista que presenta muchas incertidumbres». Martínez advirtió que «las soluciones no se acompañan de los necesarios estudios e informes técnicos». El portavoz del PP de Palma denunció que «el PMUS del socialista José Hila está plagado de improvisaciones, carencias, defectos de forma y oportunidades perdidas. No puede contener contradicciones ni estar hecho de espaldas a la ciudadanía, a los sectores económicos y al resto de las instituciones».

Martínez hizo hincapié en los defectos de forma del PMUS, «la falta del informe preceptivo del Consell Insular es el más grave y preocupante. Su carencia invalida por completo el PMUS. No es que falten estudios que acrediten la viabilidad del Plan, es que no cuenta con el más importante». Martínez advirtió que «incluso nos hemos encontrado discrepancias entre el PMUS y el PGOU. Tampoco tiene en cuenta a los palmesanos puesto que no se han llevado a cabo procesos participativos pertinentes». Martínez señaló que el PMUS no prevé una solución para la ausencia de aparcamientos.

«Palma tiene un déficit de 16.200 plazas que reconoce incluso el PMUS y a pesar de que se prevé la construcción de aparcamientos subterráneos, la suma de nuevas plazas será de 1.550. Una cifra muy lejana de las necesidades de la ciudad». También criticó la previsión de los aparcamientos disuasorios, con 5.000 plazas en siete parkings nuevos, aunque, según el PP, «no se pueden llevar a cabo a corto plazo». Algunos aparcamientos disuasorios que se plantean dependen de otros proyectos que, en algunos casos, ni si quiera gestiona el Ajuntament».

El presidente del PP de Palma también advirtió que el PMUS tampoco plantea una mejora del transporte público, «fiándolo todo a un posible tranvía del que hay muchas dudas. Un proyecto en el que presumiblemente se invertirán 475 millones de euro pero se le podría dar un mejor uso si se destinará al transporte público como más buses, más líneas y una flota electrificada». Martínez señaló que otras de las alegaciones presentadas hacen referencia a la eliminación de las supermanzanas, que se evite la limitación de la movilidad de las motocicletas, la falta de planificación y estudios como el de Tráfico y Demanda o la falta de rigor.