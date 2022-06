Grupo Sampol hará de un bloque de oficinas de Palma uno de los primeros edificios corporativos del mundo con un 100% de cableado de fibra óptica. La CEO de la empresa, Carmen Sampol, ha anunciado el proyecto -previsto para el próximo mes de septiembre- en la mesa redonda Digitalización para unas Baleares sostenibles, organizada por Telefónica y el Grupo Serra y celebrada este miércoles en la Sala Aljub del Museu Es Baluard.

El edificio en cuestión cuenta con 22.000 metros cuadrados de superficie y cuatro plantas que dan cabida a cerca de 1.500 empleados. Incorporar esta tecnología supondrá, en opinión del Grupo Sampol, ofrecer las condiciones necesarias para un sustancial salto cualitativo en la operatividad de las empresas que ocupan estas instalaciones, además de un «hito» para Balears en todo lo referente al despliegue de la digitalización en territorio insular. Además, la instalación de la fibra óptica servirá para implantar la tecnología GPON y permitirá el salto a futuro a la tecnología 5G en el momento que se desee, es decir, que no se precisará la instalación de nuevo cableado.

En ese sentido, Carmen Sampol ha señalado que «el 5G no existirá si no hay infraestructuras que lo soporten, redes de fibra óptica que deben estar ahí». La CEO del Grupo recordó que el año 2015 fue ya un punto de inflexión al ser cuando «dimos un paso más allá y metimos las redes de fibra óptica dentro de los edificios». Dicho proyecto, desarrollado en instalaciones hoteleras iberoamericanas, supuso la instalación de este tipo de redes en todas las habitaciones, una apuesta, ha subrayado, que no va a tardar en erigirse como obligada a nivel global y que da muestras del avance de las Islas al respecto. La presidenta del Govern, Francina Armengol, una de las participantes en la mesa redonda, ha señalado que «somos el territorio con más fibra óptica y más extensión de tecnología 5G, por lo que estamos más preparados para asumir más retos que otros territorios y eso se ha de aprovechar». Asimismo, ha coincidido con Sampol en que «los fondos europeos son una gran oportunidad para desarrollar el 5G» en Baleares.