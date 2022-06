El Partido Popular (PP) de Palma ha pedido este lunes al alcalde de la capital balear, José Hila, que cese a la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, de todos sus cargos y funciones. Así lo ha reclamado la formación, en una nota de prensa, tras la decisión de la Fiscalía de reclamar una condena de cuatro años de cárcel para la política por un presunto delito medioambiental en modalidad omisiva por los vertidos de Emaya a la bahía de Palma. Los 'populares' han matizado que no se exige la dimisión de la política y que se respeta su presunción de inocencia.

Además, han señalado que la acusación contra Truyol debe ir acompañada de medidas de prevención y, por ello, presentarán en el próximo pleno la petición de cese de todas las áreas que gestiona la regidora. Desde el PP han considerado que «Truyol se enfrenta a un caso muy importante», por lo que «no podrá centrarse como es debido en la gestión municipal». El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha insistido en que no piden la dimisión de la regidora ni tampoco su acta. «Respetamos su presunción de inocencia, aunque ellos no lo han hecho nunca con políticos de otras formaciones. No la estamos acusando. Sin embargo, sí creemos necesario que se la aparte hasta que todo quede resuelto», ha valorado Martínez.

Según el PP, «el código ético de Més especifica en su punto 16 que los cargos del partido a los que se les apliquen medidas cautelares o apertura de juicio oral por casos de corrupción o algún delito, deberán dimitir». En este punto, los 'populares' han censurado que en este caso no se está cumpliendo y «no se entiende cuál es la diferencia». El PP ha apuntado que lo sucedido estos últimos siete días con el cese de Sonia Vivas y Rodrigo Romero y la situación actual de Neus Truyol «demuestran la inestabilidad del gobierno de Hila». «Llevamos tiempo advirtiendo al alcalde de que no gestiona, no hay liderazgo y de que el Ayuntamiento se tambalea. La crisis vivida recientemente ha sido una prueba de ello y esto de hoy es otra. Que Hila se dedique a la gestión esencial: limpieza y seguridad. Que paralice todos los proyectos que tendrán incidencia para la ciudad», ha concluido Martínez.