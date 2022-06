Podemos en Baleares descarta de momento tomar medidas contra el regidor de Promoció Econòmica, Rodrigo Romero, por los audios filtrados en los que arremete contra miembros del partido y especialmente contra la regidora d'Urbanisme, Neus Truyol. Así lo han asegurado fuentes del partido este jueves a Ultima Hora.

«No se pueden tomar medidas, es una conversación privada y no sabemos en que contexto lo dijo», aseguran desde Podemos. En el partido nadie quiere entrar de forma directa a valorar las duras palabras de Rodrigo Romero y defienden que «debe ser él quien tiene que dar las explicaciones». Alberto Jarabo, a quien Romero tilda de «fracasado» en los audios, ha preferido no comentar las palabras de su compañero durante una rueda de prensa este jueves por la mañana.

La polémica en el Ajuntament de Palma entre los partidos que conforman el Pacte parece que no termina a pesar de la destitución de Sonia Vivas. Este último episodio refleja a la perfección las malas relaciones entre ellos. Romero, en los audios a los que ha tenido acceso este periódico, asegura: «No me rebajaré al nivel de esta tía (refiriéndose a Truyol) ni loco. Ahora, cada vez que me pongan una alcachofa, reiteraré lo que he dicho: el tema de los caballos y todo el rollo este. Estoy hasta los cojones de esta gente. Que hagan lo que quieran». Romero afirma en uno de los audios que tiene «en el punto de mira» a Truyol, a quien, según dice, «la he pillado como un pitbull y no la soltaré. Y aquí sí que me da igual todo». Por último, respecto a Més, justifica el comunicado que hicieron contra ellos asegurando que «son las consecuencias de no querer reunirse, de no querer hablar de los temas. Hacen lo que les da la gana e incendian las redes».