La polémica en el Ajuntament de Palma entre los partidos que conforman el Pacte no se ha cerrado con la destitución de Sonia Vivas y el último episodio que refleja las malas relaciones entre ellos son unos audios del regidor de Promoció Econòmica, Rodrigo Romero, en los que arremete contra miembros de su partido, Podemos, y contra la regidora d'Urbanisme, Neus Truyol.

Romero, en los audios a los que ha tenido acceso este periódico, habla del polémico comunicado contra su compañera de gobierno del que este mismo lunes negaba ser responsable, y asegura que, al ser preguntado por la prensa, «les he explicado que es del grupo municipal y que no rectificaré nada». El regidor asegura en ellos: «No me rebajaré al nivel de esta tía (refiriéndose a Truyol) ni loco. Ahora, cada vez que me pongan una alcachofa, reiteraré lo que he dicho: el tema de los caballos y todo el rollo este. Estoy hasta los cojones de esta gente. Que hagan lo que quieran».

El responsable de Promoció Econòmica, en este sentido, acusa a Truyol de ser «el detonante» de las malas relaciones entre los grupos municipales ya que, asegura «va provocando al publicar un comunicado contra el equipo de Unidas Podemos que estamos aquí» y afirma que seguirá pidiéndole que se disculpe por dicho escrito. «Si no quiere disculparse allá ella. Si quieren echarnos que lo hagan. Si nosotros vamos contra Jarabo, ella se irá de rositas y eso sí que no lo voy a permitir», añade.

Romero afirma en uno de los audios que tiene «en el punto de mira» a Truyol, a quien, según dice, «la he pillado como un pitbull y no la soltaré. Y aquí sí que me da igual todo». Por último, respecto a Més, justifica el comunicado que hicieron contra ellos asegurando que «son las consecuencias de no querer reunirse, de no querer hablar de los temas. Hacen lo que les da la gana e incendian las redes».

El regidor también se refiere a su partido, Podemos, y arremete, especialmente, contra Alberto Jarabo y Jesús Jurado. En uno de los audios asume la posibilidad de que lo expulsen por la polémica y afirma «si nos echan por quejarnos de otro partido (Més), que nos tira mierda, yo no quiero estar en este partido». También apunta a la posibilidad de «volver al origen» si se produce la expulsión y comunica a su interlocutor que se si hace efectiva «nos quedaremos en el gallinero para dar caña».

Romero afirma que en la polémica «de Jurado olvídate. Es un puto mentiroso y no me fio nada». Se refiere también a Antonia Jover, de la que dice que «también tiene sus cosas», pero piensa que «se puede llegar a un pacto de no agresión para parar esto». De esta forma, continua, «podemos pactar eso también, que Alberto (Jarabo) se ponga en un rincón y que nos deje en paz. Nosotros no sacaremos mierdas».

También hace alusión directa a Jarabo, regidor de Participació Ciutadana, al asegurar que «es un fracasado. No es capaz de regular las terrazas de Santa Catalina, no es capaz de abrir la Plaça Major y ahora quiere cerrar el centro comercial de s'Escorxador». Romero, en este sentido, asegura que «ya tendrá lo que se merece. No te preocupes. Ya irán a por él por su mala gestión en la Funeraria y mil cosas más. Están esperando el momento. Hay un expediente listo para sacar antes de elecciones».

Este periódico se ha puesto en contacto con Romero y ha asegurado que no quiere hacer declaraciones sobre el tema «ya que son unos audios en un contexto privado».