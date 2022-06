El portavoz del Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha esperado que el Pride Week se celebre «con la mayor tranquilidad posible», después de «la polémica no deseada por parte del equipo de gobierno», y que no haya «más distracciones». Así ha respondido el también regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, después de que el artista Putochinomaricón anunciara que no actuará en el Orgullo por la presencia de la ex diputada de Vox por Baleares Malena Contestí.

«El colectivo LGTBIQ+ es muy diverso y tiene diferentes maneras de querer celebrar su identidad, de aquí que la Junta de Gobierno haya aprobado este evento, que es además compatible con la marcha reivindicativa que habitualmente hace la entidad Ben Amics», ha continuado el portavoz. Asimismo, ha asegurado que la voluntad del Ajuntament es «acompañar al colectivo a disfrutar de esta semana, de su día y de su deseo de celebración», y ha reiterado que «lo que toca ahora es que todo el que quiera celebrar, lo pueda hacer, y que esta semana de Orgullo sea un éxito». «Espero que no haya más distracciones y que el protagonismo lo tengan las personas que quieren celebrar esta semana plenamente», ha insistido Jarabo. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz ha asegurado que «no se ha planteado la dimisión» de la regidora del área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, después de que CCOO Mallorca así lo solicitara. «Lo que queremos es que el evento sea un éxito, vivimos un año en el que se ampliarán los derechos del colectivo y esto es motivo de celebración, aquí es donde nos tenemos que centrar», ha sostenido. Por último, preguntado por la decisión de celebrar el Orgullo en Sa Feixina pese a que entidades vecinales hayan hecho una petición formal al Consistorio para regular la masificación en Santa Catalina, el regidor ha dicho que desconoce los motivos. «Corresponde al área de Justicia Social», ha concluido.