La regidora de Infraestructures del Ajuntament de Palma, Angélica Pastor, corrigió a su socio y portavoz del equipo de Gobierno, el podemita Alberto Jarabo, y aseguró que aun no se sabe cuándo empezarán las obras de reforma de la Plaza de España por lo que, aunque existe la posibilidad, no está claro que vayan a impedir la celebración del tradicional mercadillo de Navidad.

Cabe recordar que la Junta de Govern de la semana pasada aprobó definitivamente el proyecto y que Jarabo anunció que los trabajos empezarían en el mes de septiembre. Este anuncio provocó la reacción de las asociaciones del pequeño y mediano comercio, Pimeco y Afedeco, y del propio regidor de Promoció Econòmica, Rodrigo Romero, que pidieron que las obras se retrasaran unos meses para no perjudicar a un sector muy castigado por la pandemia en la campaña de ventas mas importante del año. Romero se alineó con los comerciantes y placeros y reclamo a la regidora y al propio alcalde un aplazamiento de las obras.

Los sectores afectados aseguraban que, si se cumplía el calendario previsto, los trabajos impedirían la celebración del mercadillo, y el trasvase de sus visitantes a tiendas del entorno, durante dos navidades consecutivas. Ahora Pastor asegura que desde el Consistorio se precipitaron al dar una fecha concreta ya que la tramitación del proyecto y su adjudicación «puede aprobarse en agosto o en febrero, depende de muchos factores. Puede que no se presente ninguna empresa y se tenga que licitar de nuevo o que se presenten varias y que las que no ganen presenten recursos. Todo eso puede retrasar un proyecto que aun no tiene fecha».

Cabe destacar que una vez aprobado el proyecto la obra tiene que licitarse y se abre un periodo de un mes para que se presenten ofertas, posteriormente la mesa de contratación las estudia y solicita la documentación correspondiente y las adjudica. Por último se abre el plazo para la entrada de recursos y, una vez resueltos, se adjudica definitivamente el trabajo. La duración de todo este proceso, reiteró Pastor, no se puede calcular hasta que no esté avanzada su tramitación. Pastor, no obstante, aseguró que tiene la intención de que las obras, que se harán por fases, empiecen «lo antes que sea posible» aunque destacó que, en caso de que la tramitación se retrase y la adjudicación definitiva se produzca en una fecha cercana a diciembre «por supuesto que no empezaremos los trabajos hasta después de las fiestas».