Más de 600 motos protestan en Palma contra el Pla de Mobilitat de Cort

Entre 600 y 700 motocicletas han participado este miércoles por la tarde en la manifestación convocada para protestar por las medidas incluidas por Cort en el Pla de Mobilitat del municipio y que contempla que estos vehículos no puedan entrar en zonas Acire, que no puedan circular por los carriles bus y que paguen la ORA cuando no estacionen en los espacios habilitados.

Aunque desde el Consistorio se aseguró que no tienen previsto aplicar estas medidas «a corto o medio plazo», los motoristas, convocados por la asociación de empresarios del sector junto con entidades y usuarios, comenzaron su protesta en la Plaça d’Espanya y, posteriormente, recorrieron diversas calles del centro del municipio para acabar en Cort. Los manifestantes reclamaron al Ajuntament que retire las polémicas medidas del PMUS y exigieron «más transparencia y participación» en la redacción del nuevo Pla de Mobilitat. Asimismo recordaron que la moto es un transporte sostenible. Los convocantes leyeron un comunicado al llegar a la plaza del Ajuntament en el que criticaron que el texto del plan «lejos de promover una movilidad eficiente y segura para las motocicletas», como recoge el enunciado del polémico punto, las medidas incluidas «limitan el acceso sostenible a los puestos de trabajo de los ciudadanos, con un incremento injustificado de la carga tributaria y la capacidad sancionadora». Asimismo, recordaron que el uso de las motocicletas favorece «una mayor agilidad circulatoria y reduce la carga de automoviles en las zonas más colapsadas». También criticaron que la normativa, que será aprobada inicialmente en el pleno de este jueves, no prevé el aumento de aparcamientos para estos vehículos «ya que no considera que sea un medio sostenible de movilidad». En este sentido, aseguraron que en la zona del Eixample y en el centro de Palma existe un déficit de estacionamientos para motos de más de 4.500 plazas.