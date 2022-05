De cara a las elecciones habrá importantes novedades en las caras del Consistorio. Habrá retiradas pero también la irrupción de caras nuevas, como la del popular Jaime Martínez o la más que probable llegada de Jesús Jurado a Cort.

Uno de los nombres que ya se ha confirmado que no volverá a aparecer por el Ajuntament en la próxima legislatura es la de Antoni Noguera, que fue alcalde de Palma en el anterior mandato. El político de Més ya anunció su intención de dejar la política municipal para hacer un paréntesis tras 12 años en el Consistorio y que podría aspirar a otros cargos o dedicarse a proyectos no vinculados a la política, aunque no se descarta que regrese pasados unos años.

En Podemos habrá una importante renovación con la baja de Rodrigo Romero, que ya dejó claro que no seguiría para incorporarse a su actividad profesional, y la de Sonia Vivas. Alberto Jarabo seguiría en la política pero es probable que deje Palma. En Ciudadanos no se contempla por ahora ningún cambio, mientras que del PP se dice que habrá cambios en sus filas. La llegada de Jaime Martínez supondría también el aterrizaje de nuestros rostros populares.